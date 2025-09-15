Thứ hai, 15/9/2025, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 17h: 24 trường ở TP HCM phải dạy thứ bảy | VN-Index tăng 4 phiên liên tiếp
TP HCM sẽ tái lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc; Đường sắt bán vé tàu Tết từ 20/9...
- 00:12 TP HCM sẽ tái lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc
- 01:17 24 trường ở TP HCM phải dạy thứ bảy
- 02:21 Tổng Bí thư: Tự chủ khí tài, nâng cao sức mạnh quốc phòng
- 03:26 Bộ trưởng Y tế Nga cấp cứu hành khách trên chuyến bay tới Hà Nội
- 04:30 Đường sắt bán vé tàu Tết từ 20/9
- 05:27 VN-Index tăng 4 phiên liên tiếp
- 06:41 Cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa bị bắt
- 07:17 Ông Trump dọa ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Washington
