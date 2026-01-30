Thứ sáu, 30/1/2026, 17:07 (GMT+7)
Điểm tin 17h: 10 Ủy viên Bộ Chính trị được phân công tham gia Ban Bí thư khóa XIV | Giới thiệu 975 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16
TP HCM dùng trực thăng phục vụ các điểm bầu cử sớm; Mỗi lượng vàng đảo chiều giảm 8 triệu đồng;...
- 00:11 10 Ủy viên Bộ Chính trị được phân công tham gia Ban Bí thư khóa XIV
- 01:25 Ông Lê Minh Trí làm Trưởng ban Nội chính Trung ương
- 02:14 Ông Đoàn Minh Huấn giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
- 02:58 Giới thiệu 975 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16
- 03:56 TP HCM dùng trực thăng phục vụ các điểm bầu cử sớm
- 04:55 VnExpress khởi động chương trình xây dựng 25 thư viện sách
- 05:42 Định hướng 9 trục không gian hành lang phát triển của Thủ đô
- 06:35 Quảng Ninh muốn khởi công đường sắt tốc độ cao nối Hà Nội vào tháng 3
- 07:54 Cục CSGT bác bỏ thông tin 'tăng mức xử phạt nồng độ cồn'
- 08:43 Mỗi lượng vàng đảo chiều giảm 8 triệu đồng
- 09:43 Cổ phiếu ngân hàng hút tiền trở lại
- 10:42 Ông Trump kiện Bộ Tài chính Mỹ