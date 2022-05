Điểm nhấn trong lễ ra mắt Mercedes-Benz C-Class

Hãng xe Đức hướng đến một chiếc C-Class có nhiều đường nét sang trọng nhưng không thiếu đi nét trẻ trung.

Trong lễ ra mắt loạt sản phẩm vào 26/4 Mercedes-Benz đã giới thiệu mẫu C-Class hoàn toàn mới, với diện mạo thay đổi từ trong ra ngoài. Ra mắt với 4 phiên bản, giá từ 1.67 tỷ đồng.

Ông Brad Kelly - CEO Mercedes-Benz Việt Nam chia sẻ tại sự kiện: "C-Class là dòng xe quan trọng trong danh mục sản phẩm của Mercedes-Benz tại Việt Nam. Mỗi phiên bản ra mắt đều được nghiên cứu để trang bị những tính năng phù hợp với nhu cầu của khách hàng".

C-Class bao gồm 4 phiên bản, gồm C 200 Avantgarde, C 200 Avantgarde Plus, C 300 AMG và C 300 AMG First Edition với kích thước được tối ưu như tăng thêm chiều dài cơ sở hay mở rộng không gian ghế sau. Trong đó C300 AMG First Edition nhập khẩu chỉ được bán với số lượng giới hạn 132 chiếc và đã ký hết sau khi giới thiệu khoảng một tuần.

Từ lâu mẫu C-Class cũng được ví như là tiểu S-Class, ở thế hệ này cũng không ngoại lệ những nét sang trọng được thể hiện qua cụm đèn trước, sau, nội thất với màn hình đặt dọc, vô-lăng kiểu mới.

Tuy nhiên, C-Class vẫn giữ được nét hiện đại, tươi mới và đánh vào nhóm khách hàng trẻ, khi mặt ca-lăng, la-zăng đều được tạo hình thể thao.

Đặc biệt, Mercedes-Benz đã mạnh tay khi trang bị hệ thống đèn chiếu sáng Digital Light trên những phiên bản cao cấp của C-Class mới.

Ngoài ra, không gian nội thất sở hữu nhiều công nghệ hàng đầu như hệ điều hành MBUX thế hệ thứ 2, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch sau vô lăng, màn hình giải trí trung tâm 11,9 inch...

Khả năng vận hành, C-Class được trang bị 2 tùy chọn động cơ cho hai 4 phiên bản, với C200 là động cơ 1.5 trong khi C300 là 2.0 và là thế hệ mới của công nghệ EQ Boost. Với công nghệ này, cả hai phiên bản động cơ đều gia tăng 20 mã lực và 200 Nm mô-men xoắn. Hộp số vẫn là tự động 9 cấp.

Hãng xe Đức cho biết C-Class là sự kết hợp giữa tính thẩm mỹ, sang trọng, hướng đến nhóm khách trẻ cá tính và thời trang. Trong sự kiện cũng có sự góp mặt của nhiều khách mời đặc biệt trong lĩnh vực sáng tạo, nghệ thuật như giám đốc sáng tạo Dzung Yoko, ca sĩ trẻ Wren Evans, VJ Dustin Phúc Nguyễn, fashionista Nguyễn Đặng Khánh Linh, cô em Trendy hay fashion icon Stu Vũ Quỳnh Trâm

Hãng cũng khuyến khích sự sáng tạo của giới trẻ về phong cách tùy biến xe thông qua cơn sốt NFT.

Không gian xe C-Class ở thế hệ này được tối ưu hóa để tạo nên không gian riêng theo đúng bản sắc cá nhân của chủ sở hữu.

Thông qua việc hợp tác cùng các visual artist trẻ nổi tiếng của Việt Nam như Crazy Monkey và Nelly Nguyễn, C-Class hướng đến việc khuyến khích cho sự sáng tạo mạnh mẽ của giới trẻ Việt, định hình và phát triển những trào lưu mới lạ, độc đáo và khác biệt.

Mercedes-Benz Việt Nam công bố hàng loạt sản phẩm nổi bật

Cũng trong sự kiện này, Mercedes-Benz Việt Nam đã giới thiệu 6 dòng xe chiến lược đồng thời công bố dãy sản phẩm hấp dẫn sẽ được ra mắt trong năm 2022.

Tiêu biểu có thể kể đến như xe điện hạng sang Mercedes-EQ EQS phiên bản sedan, Mercedes-Benz C-Class mới, Mercedes-Maybach S 450 4MATIC, Mercedes-Maybach GLS 480 4MATIC, Mercedes-AMG GLA 45 S 4MATIC+ và Mercedes-AMG SL.

Mở rộng dãy sản phẩm với nhiều cái tên nổi bật đã cho thấy hướng đi quan trọng của Mercedes-Benz trong việc khẳng định hình ảnh của thương hiệu xe sang có thị phần lớn tại thị trường Việt Nam.

Anh Dũng