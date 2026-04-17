Điểm nhấn trên Hyundai Stargazer phiên bản mới

Mẫu MPV 7 chỗ mang phong cách thiết kế đến gần hơn dòng SUV đa dụng, nâng cấp một số trang bị tiện nghi, bao gồm Smart Cruise Control.

Thiết kế ngoại thất Hyundai Stargazer gần như lột xác so với phiên bản trước, đặc biệt ở phần đầu và đuôi xe, trong khi nội thất vẫn duy trì tính thoải mái đặc trưng của dòng MPV gia đình 7 chỗ.

Phần đầu xe mang diện mạo mới hoàn toàn, thiết kế vuông vức và đậm chất đô thị. Hệ thống đèn chiếu sáng được hãng thay đổi, đèn pha chuyển lên trên, đèn báo rẽ thích hợp đèn định vị ban ngày dạng LED kiểu mới. Ở phía sau, cụm biển số được di chuyển từ nắp cốp xuống cản sau, kết hợp cụm đèn hậu gọn gàng, giúp phần đuôi thanh thoát và hiện đại hơn.

Phần đầu xe sở hữu thiết kế hoàn toàn mới. Ảnh: HTC

Khoang cabin Stargazer mới mang hơi hướng cao cấp tương tự Tucson, điểm nhấn là cụm phím điều khiển trung tâm thiết kế mới. Mẫu MPV 7 chỗ sở hữu cụm màn hình đôi cảm ứng kích thước 10,25 inch, nối liền mảng đồng hồ người lái với màn hình giải trí. Tương tự phiên bản trước, Stargazer có trục cơ sở 2.780 mm lớn nhất phân khúc, tạo không gian thoải mái cho hàng ghế thứ ba.

Về tiện nghi, Stargazer mới có có tính năng khởi động từ xa thông qua smartkey, giúp làm mát xe trước khi sử dụng. Hàng ghế thứ hai có khay bàn ăn, cửa gió sau có núm chỉnh tốc độ gió. Xe trang bị hệ thống điều hòa tự động ở phiên bản cao cấp.

Khoang nội thất Stargazer được nâng cấp theo hướng công nghệ. Ảnh: HTC

Hệ thống hỗ trợ người lái được nâng cấp với tính năng ga tự động thông minh, có chế độ giữ tốc độ và khoảng cách với xe phía trước. Các tính năng khác của Stargazer mới gồm: nhắc nhở bỏ quên đồ và hành khách ROA; cảnh báo và giữ làn tự động LFA, LKA; phòng tránh va chạm điểm mù BCA, cảnh báo va chạm người đi bộ FCA, cảnh báo xe cắt ngang phía sau khi lùi RCCA. Xe có phanh tay tự động Auto Hold, 8 cảm biến trước và sau, giới hạn tốc độ và 6 túi khí.

Động cơ trang bị loại SmartStream G1.5, công suất 115 mã lực và sức kéo 144 Nm. Hộp số vô cấp iVT được hãng nâng cấp có mặt trên toàn bộ các phiên bản.

Hyundai Stargazer phiên bản mới trên đường phố. Ảnh: HTC

Hyundai Thành Công Việt Nam bán ra Stargazer mới với hai phiên bản Đặc biệt và Cao cấp, giá lần lượt 569 triệu và 615 triệu đồng, đã bao gồm VAT. Hiện, hãng áp dụng ưu đãi 1 năm bảo hiểm Hyundai Auto Care, hỗ trợ lãi suất vay, hoặc gia hạn bảo hành 8 năm/ 120.000 km (tùy điều kiện nào đến trước).

Với loạt nâng cấp về ngoại thất và công nghệ, Hyundai Stargazer 2026 được hãng kỳ vọng chinh phục nhóm khách chạy xe dịch vụ và phục vụ gia đình, đề cao tính an toàn, nhiều tiện nghi và giá trị sử dụng thực tế.

Quang Anh