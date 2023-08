Điểm nhấn sơn mài trên vỏ hộp bánh Trung thu Park Hyatt Saigon

Chiếc hộp mang gam màu trắng và cam đất, được thiết kế từ sơn mài, in hình cành hồng trĩu quả nhằm thể hiện một mùa Tết Đoàn viên yêu thương, trọn vẹn.

Bộ sưu tập bánh Trung thu 2023 của Park Hyatt Saigon mang tên Thất Tuyệt, nổi bật trong đó là thiết kế hộp Imperial thủ công. Đây cũng là một trong số ít khách sạn sử dụng chất liệu sơn mài truyền thống trong thiết kế hộp bánh Trung thu. Để tạo đường nét uyển chuyển, mềm mại cho biểu tượng cành hồng, các nghệ nhân phải sử dụng kỹ thuật in kéo lụa thủ công trên chất liệu sơn mài, thay vì cẩn khắc hay khảm trứng thông thường. Ngoài ra, bên trong hộp được lót nhung đen, trong khi nắp hộp, thành hộp và các hộp bánh được khảm bạc lá - kỹ thuật đòi hỏi tay nghề khéo léo và tập trung cao độ của nghệ nhân thực hiện.

Bộ sưu tập bánh Trung thu Thất Tuyệt của Park Hyatt Saigon. Ảnh: Park Hyatt Saigon

Về biểu tượng cành hồng, theo tích xưa, cây hồng còn có tên gọi Thất Tuyệt với 7 thuộc tính: nhất tuyệt - bổ dưỡng trường thọ, nhị tuyệt - cho bóng râm, tam tuyệt - không có chim làm tổ, tứ tuyệt - không sâu bọ, ngũ tuyệt - lá đọng sương tuyệt đẹp, lục tuyệt - cho quả ngon, thất tuyệt - cành lá sum suê tươi tốt. Mùa thu, hồng chín trĩu nặng cành như những chiếc đèn lồng dưới ánh trăng, mang biểu tượng tốt lành nên Park Hyatt Saigon lựa chọn làm thông điệp cho bộ sưu tập năm nay.

Được định giá 6,8 triệu đồng, tặng phẩm sơn mài này không chỉ là món quà cho mùa Tết Trung thu, còn có thể làm đồ trưng bày, cất giữ. Bên trong chiếc hộp sơn mài Imperial là 4 vị bánh: sữa dừa hoàng kim, trà bá tước hoa hồng Đà Lạt, gà tiềm đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, thập cẩm bào ngư và hải sản. Ngoài ra, Imperial còn kèm hai hộp trà Dammann Frères (Ceylan O.P., Jasmin Chung Hao) và một chai Hennessy Very Special Cognac.

Với lịch sử hơn 300 năm, Dammann Frères là một trong những thương hiệu đắt đỏ với chất lượng lá trà hàng đầu nước Pháp. Khách hàng có thể thưởng thức Ceylan O.P. với hậu vị khác biệt, hương gỗ đặc trưng hay Jasmine Chung Hao đượm hương nhài quyện vị chát nhẹ của trà xanh. Bên cạnh đó, chai Hennessy Very Special Cognac cũng là tặng phẩm góp phần cho bộ sưu tập sang trọng.

Ngoài phiên bản giới hạn trên, Thất Tuyệt còn có 2 set hộp cho thực khách lựa chọn. Cụ thể, hộp cao cấp với bốn bánh giá 1,65 triệu đồng; hộp thượng hạng gồm bốn bánh và hai hộp trà Dammann Frères (Carcadet Provence, Breakfast) giá 2,25 triệu đồng.

Hộp sơn mài Imperial là phiên bản giới hạn trong bộ sưu tập năm nay. Ảnh: Park Hyatt Saigon

Tọa lạc tại trung tâm TP HCM, bên cạnh nhà hát thành phố, Park Hyatt Saigon được xem là một trong những khách sạn hàng đầu trong phân khúc cao cấp. Khách sạn gồm 245 phòng và suite mang phong cách kiến trúc thực địa Pháp, với thiết kế tinh tế và dịch vụ chuyên nghiệp. Khách tới đây lưu trú có thể cảm nhận được sự ấm cúng, riêng tư và thân thuộc. Park Hyatt Saigon vừa lọt top khách sạn hàng đầu châu Á 2023 do tạp chí Travel + Leisure bình chọn. Đồng thời, nhà hàng phục vụ ẩm thực Pháp - Việt Square One của khách sạn cũng vinh dự góp mặt trong danh sách The Michelin Guide 2023.

