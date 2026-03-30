Điểm nhấn hoạt động môtô thể thao của Honda Việt Nam

Đội đua Honda Racing Vietnam giới thiệu ba tay đua, công bố kế hoạch phát triển môtô thể thao trong năm 2026.

Đại diện Honda Việt Nam cho biết, 2026 là năm đánh dấu sự chuyển mình của đội đua Honda Racing Vietnam, trọng tâm là các tay đua trẻ tiềm năng.

Theo đó, Nguyễn Hữu Trí sẽ là nhân tố quan trọng, tiếp tục thi đấu tại Giải đua Môtô châu Á (ARRC). Tay đua này từng tham gia nhiều giải lớn (ARRC, IATC), đạt vị trí thứ 6 chung cuộc tại giải Malaysia Superbike Championship (MSBK). Ngô Nguyễn Việt Tuấn là tay đua trẻ triển vọng của đội, lần đầu bước ra sân chơi quốc tế tại giải ARRC và All Japan Championship (hệ đua J-GP3 - hạng mục môtô trẻ thuộc giải đua xe Nhật Bản).

Đội ngũ vận hành và các tay đua của Honda Racing Vietnam. Ảnh: HVN

Từng giành hai chức vô địch Fim Mini GP Indonesia và Malaysia năm 2024 -2025, Việt Tuấn đến đấu trường Nhật Bản năm nay với hỗ trợ chuyên môn từ Kohara Racing Team và thi đấu dưới tên Honda Vietnam Kohara RT. Theo Honda Racing Vietnam, đây là bước hợp tác quan trọng, giúp tay đua Việt Nam tiếp cận môi trường đua xe chuyên nghiệp hàng đầu Nhật Bản, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao bản lĩnh thi đấu.

Ngô Nguyễn Việt Tuấn là tay đua trẻ triển vọng, lần đầu bước ra sân chơi quốc tế. Ảnh: HVN

Ngô Nguyễn Minh Tuấn là tay đua trẻ nhất đội, chính thức tham gia Thailand Talent Cup sau hai năm đào tạo tại Honda Academy Thái Lan, đại diện cho thế hệ kế cận được đầu tư dài hạn với lộ trình phát triển rõ ràng. "Với đội hình trẻ trung và được đào tạo bài bản, Honda Racing Vietnam kỳ vọng mùa giải 2026 sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới cho đua xe mô tô Việt Nam", đại diện đội chia sẻ.

Ngô Nguyễn Minh Tuấn, tay đua trẻ nhất Honda Racing Vietnam. Ảnh: HVN

Trong năm nay, Honda Racing Vietnam sẽ tham gia nhiều giải đấu quan trọng của khu vực và quốc tế như: Asia Road Racing championship (ARRC), All Japan Championship (J-GP3), Thailand Talent Cup (TTC) và Malaysia Superbike Championship (MSBK). Trong nước, Honda Việt Nam tiếp tục tài trợ giải đua Môtô Việt Nam (VMRC) 2026, năm thứ 9 đồng hành Liên đoàn Xe đạp, Môtô thể thao Việt Nam.

VMRC năm nay sẽ giảm độ tuổi của hai hệ NSF100 và NSF250, đồng thời duy trì hạng mục Winner X và hệ chuyên nghiệp SP150. Giải dự kiến gồm 3 chặng tại Trường đua Đại Nam (TP HCM) vào tháng 6, 7 và 10, là cơ hội để các tay đua trẻ gia nhập Honda Racing Vietnam và tiến tới các đấu trường quốc tế.

Honda Việt Nam cũng mở rộng kết nối với môi trường đua xe thế giới qua các hoạt động: cơ hội tiếp cận MotoGP; tài trợ Idemitsu Honda Team Asia tại Moto2, Honda Team Asia tại Moto3; tài trợ Honda Asia‑Dream Racing Junior tại Moto3 Junior và tài trợ Honda Asia Dream Racing tại giải Suzuka 8 Hours.

Thông qua hợp tác Honda Racing Corporation (HRC), Honda Racing Vietnam sẽ nhận hỗ trợ kỹ thuật, phát triển tay đua và tư vấn vận hành. Các đối tác như Idemitsu, Pirelli, IRC, Taichi, Dunlop Vietnam, RK, Ashuka, Okegawa Sportland... cùng nhiều đối tác khác cũng đóng góp nâng cao hiệu suất kỹ thuật và phát triển tay đua tại Việt Nam.

Trong năm 2026, đội sẽ tham gia Malaysia Superbike Championship để tạo cơ hội cọ xát cho các tay đua. Đồng thời, các chương trình đào tạo trong nước dành cho tay đua nhí tiềm năng được tăng cường. "Với chiến lược đầu tư toàn diện từ thi đấu, đào tạo đến tài trợ, Honda Việt Nam và Honda Racing Vietnam đặt mục tiêu nâng cao thành tích thi đấu trong mùa giải 2026 và xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của môtô thể thao Việt Nam", đại diện Honda Việt Nam nói.

Quang Anh