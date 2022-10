Điểm nghỉ dưỡng kết nối du khách với thiên nhiên

Quảng NamFour Seasons Resort The Nam Hai ở Hội An có không gian biệt lập, nhiều cây xanh, kết nối du khách với thiên nhiên qua các hoạt động thú vị.

Trải dài trên vùng cát trắng ở miền Trung, Four Seasons Resort The Nam Hai là một trong những điểm đến giúp kết nối du khách với thiên nhiên. Trong đó, Hearth of the Earth Spa ở khu nghỉ dưỡng đã thành công khi mang đến những trải nghiệm cải thiện sức khỏe trong không gian sang trọng, nhưng cũng rất gần gũi đời thường.

Bài trị liệu với chén hát pha lê. Ảnh: Four Seasons Resort The Nam Hai

Nằm tách biệt trên một hồ sen, spa này được xem là chốn trú ẩn trong tĩnh lặng, tràn ngập sự kết nối và lòng tương ái. Theo đại diện khu nghỉ dưỡng, spa tập trung vào ý thức niệm rằng các cá thể không tách biệt, mà là một phần không thể tách rời với trái đất. Vì vậy, bằng việc đồng điệu với các nhịp điệu của tự nhiên, spa có thể giúp làm tăng sự hòa hợp giữa con người và trái đất.

Tất cả bài trị liệu tại spa đều lồng ghép với liệu pháp âm thanh từ những chén hát pha lê, đã được điều chỉnh ở tần số 432 Hz - âm hưởng của tự nhiên - cùng các phương pháp hít thở đơn giản, để hòa hợp cơ thể và tâm trí theo nhịp điệu trái đất.

Du khách tham gia hoạt động "Chúc mẹ trái đất ngủ ngon" hàng đêm. Ảnh: Four Seasons Resort The Nam Hai

Đại diện khu nghỉ dưỡng cho biết, bài trị liệu Nam Hai Earth Song là điểm nổi bật nhất ở spa. Du khách sẽ đắm chìm các giác quan trong liệu pháp rung động chữa lành, giúp điều chỉnh nhịp điệu cơ thể theo bài ca của trái đất. Dù trải nghiệm một mình hay cùng người thân, liệu pháp này sẽ kết nối du khách và bản thân mình, tạo cơ hội để kết nối sâu sắc hơn với trái đất.

Tại spa, du khách còn được thư giãn trong làn hương trầm Hội An, thanh tẩy cơ thể với các loại thảo mộc vườn nhà, mát-xa sâu kết hợp với âm thoa trong không gian tràn ngập những giai điệu mang âm hưởng của trái đất.

Khuôn viên cho du khách tập yoga. Ảnh: Four Seasons Resort The Nam Hai

Chương trình phong phú từ các lớp thiền, chánh niệm và yoga, đến bài trị liệu "Những đứa con của mẹ trái đất", hoạt động hàng đêm "Chúc mẹ trái đất ngủ ngon"... The Heart of the Earth Spa kỳ vọng sẽ tạo nên sự kết nối sâu thẳm từ mỗi du khách đến trái đất và nhiều điều kỳ diệu của cuộc sống.

"Spa còn đặt một bộ tương tức để khách có thể thực hành chánh niệm một cách riêng tư từ biệt thự. Mỗi bộ bao gồm một chuông chánh nhiệm (được sử dụng bởi nhiều nhà sư Việt), để tạo nên các rung động chữa lành, liệu pháp hương thơm từ spa, trải nghiệm tắm trị liệu, cùng tám lựa chọn gối khác nhau, giúp du khách khám phá những giây phút chánh niệm thư thái", đại diện khu nghỉ dưỡng chia sẻ.

Thư Kỳ