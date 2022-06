Điểm nghỉ dưỡng kết hợp trải nghiệm văn hóa tại Hội An

Quảng NamBên cạnh là điểm đến nghỉ dưỡng, Four Seasons The Nam Hai còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đậm đà bản sắc của miền di sản dành cho du khách.

Tọa lạc ngay tại vị trí đắc địa trên bờ biển miền Trung - nơi gắn liền nhiều di sản văn hóa phong phú - Four Season The Nam Hai tại Hội An là một trong những điểm đến sở hữu mối liên kết sâu sắc với vùng đất địa phương. Khu nghỉ dưỡng mang đến những hoạt động đề cao tính cộng đồng, kiến trúc đặc trưng, thiết kế spa đầy cảm hứng, trải nghiệm ẩm thực đặc sắc, văn hóa thú vị bên cạnh những nghi lễ truyền thống, và đa đạng các chuyến du ngoạn ý nghĩa.

Biệt thư riêng tư kết hợp hài hòa giữa kết cấu, cảnh quan và phong thủy... Ảnh: Four Seasons The Nam Hai

Kết nối cộng đồng

Đại diện Four Seasons The Nam Hai chia sẻ, với hơn 98% đội ngũ là người địa phương đến từ Hội An và Đà Nẵng, mỗi thành viên tại khu nghỉ dưỡng đều sở hữu kiến thức sâu rộng về văn hóa vùng miền, cũng như lòng mến khách nồng hậu đặc trưng của người miền Trung. Điều đó được thể hiện từ cách đón tiếp khách thập phương trong chiếc áo dài truyền thống, đến nụ cười ấm áp và dịch vụ chăm sóc tận tâm.

Bên cạnh đó, khu nghỉ dưỡng đề cao tầm quan trọng của việc tôn vinh và bảo tồn di tích lịch sử Miếu Thành Hoàng, nơi ngư dân trong vùng đến thực hiện các nghi thức truyền thống cầu mong phước lành, an toàn trong các hải trình xa khơi. Ngôi đền với lịch sử lâu đời là một trong những minh chứng về sự kính trọng và gìn giữ đối với những giá trị văn hóa cổ truyền của người dân miền duyên hải.

Kiến trúc đặc trưng

Dành sự tôn trọng đặc biệt cho kiến trúc cổ truyền Việt Nam, tất cả biệt thự tại khu nghỉ dưỡng được khoác lên mình phong cách thiết kế mang tính nghệ thuật, bởi những kiến trúc sư tài ba đến từ khắp nơi trên thế giới. Sở hữu tính thẩm mỹ cao và sắc thái đặc trưng, mỗi biệt thự đều đậm nét kiến trúc truyền thống miền Trung khi kết hợp hài hòa giữa kết cấu, cảnh quan và phong thủy, thể hiện qua hệ thống cột kèo gỗ, đòn, xà đảm bảo khoảng không riêng tư rộng rãi được bao bọc giữa thiên nhiên.

Biệt thự có hồ bơi riêng tư đậm nét kiến trúc cổ truyền Việt Nam. Ảnh: Four Seasons The Nam Hai

Thiết kế spa đầy cảm hứng

Nép mình bên hồ sen, khu vực The Heart of the Earth Spa là nơi du khách thực hành chánh niệm và kết nối đến thiên nhiên. Lấy cảm hứng từ lời dạy của cố thiền sư Thích Nhất Hạnh, từng phương thức trị liệu đều phân theo một trong ba tiêu chí sống khỏe cân bằng, sáng tạo và không phán xét kết hợp cùng rung động âm thanh tự nhiên ở tần số 432 Hz của những chén hát pha lê.

Từng được Condé Nast Traveler vinh danh là "Nơi trải nghiệm hồi phục cảm xúc tuyệt vời nhất" vào năm 2019, thư giãn tại spa sẽ là hành trình để bạn khám phá nội tâm một cách sâu sắc và kết nối đến thế giới tự nhiên chung quanh như một bản thể hài hòa thống nhất.

Trải nghiệm chén hát pha lê tại Heart Of The Earth Spa. Ảnh: Four Seasons The Nam Hai

Hành trình ẩm thực đa văn hóa

Sở hữu hơn 40 loại thảo mộc, rau củ và trái cây được trồng ngay tại khuôn viên khu nghỉ dưỡng, kết hợp với nguồn thực phẩm đến từ các nhà cung ứng địa phương được tuyển chọn theo nhiều nguyên tắc kỹ lưỡng, du khách hoàn toàn yên tâm khi thưởng thức chất lượng thực phẩm tươi mới nhất. Bạn có thể thưởng thức một tách cà phê thơm nóng từ thực đơn Tách Thiện Lành, sử dụng hạt Robusta, đến những món ngon đặc trưng từ nhiều vùng miền khắp cả nước trong bữa tiệc buffet ẩm thực đường phố Việt Nam.

Để tận hưởng trọn vẹn hành trình ẩm thực mỹ vị, bạn có thể tham gia Học viện nấu ăn để khám phá bí quyết ẩn sau những hương vị thơm ngon đến từ các cường quốc ẩm thực thế giới như Hàn Quốc, Ấn Độ và Italy. Các tâm hồn yêu thích ẩm thực miền Trung cũng có thể tìm hiểu về công thức cân bằng âm - dương trong các món đặc sản Hội An và Huế cùng đầu bếp địa phương, và ghé thăm vườn rau của khu nghỉ để chọn cho mình những nguyên liệu tươi ngon nhất trước khi bắt đầu mỗi buổi học.

Đầu bếp người Ấn chế biến ẩm thực với lò nướng tandoor tại Cafe Nam Hai. Ảnh: Four Seasons The Nam Hai

Trải nghiệm văn hóa bản địa

Four Season The Nam Hai, Hội An thiết kế riêng cho bạn chuỗi các hoạt động khám phá nghệ thuật và thủ công bao gồm các lớp thêu nón lá, làm hoa lụa, làm nến, vẽ mặt nạ Hội An; bên cạnh những trải nghiệm thú vị như hái dừa, lớp học làm bài thuốc dân gian. Nghi thức "Chúc mẹ trái đất ngủ ngon" và lễ thắp nến hàng tuần được sáng tạo bởi nghệ nhân của khu nghỉ, dựa trên những tập tục truyền thống. Điều này sẽ giúp bạn cảm nhận sợi dây liên kết đến mẹ trái đất, đồng thời cầu nguyện cho sự bình an, khỏe mạnh, và phước lành.

Du ngoạn miền di sản

Để khám phá nền văn hóa đa sắc màu và danh lam thắng cảnh miền Trung, bạn có thê tham gia ngay các chuyến du ngoạn đến những địa danh linh thiêng, và lắng nghe câu chuyện thú vị đằng sau mỗi điểm dừng chân qua lời kể của người dân nơi đây.

Không chỉ đơn thuần là thăm viếng các di tích lịch sử UNESCO, đây còn là cơ hội để tiếp xúc lịch sử và truyền thống để cảm nhận trọn vẹn nền văn hóa địa phương. Bạn có thể tản bộ dọc theo những con đường rực rỡ màu sắc ánh đèn lồng và các sản phẩm thủ công tinh tế trên phố cổ Hội An, chiêm ngưỡng thánh địa Mỹ Sơn - di sản lịch sử nổi tiếng với quần thể kiến trúc gồm nhiều đền đài Chăm Pa, và bắt đầu hành trình đến với quần thể di tích Cố đô Huế - nơi từng là kinh đô của vương triều cuối cùng trong lịch sử Việt Nam.

Hòa mình vào nhịp sống sôi động của người dân nơi đây, bạn được cùng hướng dẫn viên du lịch vi vu trên chiếc Vespa cổ dọc theo các tuyến đường đẹp, nếm thử những món ngon đường phố và ẩm thực truyền thống từ các nhà hàng chính thống. Hoi An Vespa Foodie Adventure by Four Seasons được kỳ vọng là hành trình du ngoạn không thể thiếu đối với những tín đồ ẩm thực yêu thích xê dịch.

Liên hệ Four Seasons Resort The Nam Hai, Hội An, du khách gọi +84 235 394 0000 hoặc truy cập Facebook để nhận tư vấn thêm.

Thư Kỳ