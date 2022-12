Diễm My khoe sắc vóc tuổi 60 trên phố Paris

Ở tuổi trung niên, Diễm My được nhiều người khen da đẹp. Cô cho biết may mắn có làn da mịn màng do cơ địa. Các nếp nhăn ở khóe mắt, miệng không làm cô bận lòng. Người đẹp thường xuyên uống nhiều loại vitamin để duy trì sức khỏe và nhan sắc.