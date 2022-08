Diễm My 9x: 'Tôi muốn là người vợ tốt'

Nhiều tháng qua, Diễm My 9x gây chú ý khán giả trước thông tin sắp kết hôn với doanh nhân Vinh Nguyễn - bạn trai quen hơn sáu năm. Diễn viên nói về đời tư, mối quan hệ với gia đình người yêu.

- Chị nói gì về thông tin sắp lên xe hoa?

- Chúng tôi chưa có kế hoạch đám cưới cụ thể. Hiện tôi quay nước rút phim Giấc mơ của mẹ, công việc của Vinh cũng nhiều. Chúng tôi đang dành tiền xây nhà, dự định khi hoàn thiện mới tổ chức hôn lễ. Gia đình Vinh có tư tưởng hiện đại, không hối thúc con cái. Tôi chỉ hơi lo nếu sinh con trễ sẽ không có đủ sức khỏe hồi phục. Tuy nhiên, việc này cần có kế hoạch, chuẩn bị kỹ sẽ yên tâm hơn.

Diễm My và bạn trai hồi đầu năm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Mối quan hệ của chị với gia đình bạn trai hiện ra sao?

- Tôi hiện sống chung với gia đình Vinh. Mẹ tôi qua đời, ba có cuộc sống riêng, tôi xem họ là chỗ dựa. Tôi đã xưng hô với cha mẹ bạn trai là bố mẹ.

Trước đây, tôi rất tồ. Trải qua nhiều biến cố, gắn bó với nhau, tôi học ở họ tính kỷ luật, cách đối nhân xử thế, quan tâm người xung quanh. Mẹ Vinh thích học những khóa về tâm lý nên rất thấu hiểu con cái. Có lần hai mẹ con nói chuyện, tôi chưa kịp nói gì bà đã hiểu, giống như mẹ ruột. Tôi thấy mình may mắn quen được người đàn ông có nền tảng gia đình tốt, mọi người sống yêu thương, bao dung. Trước đây, tôi rất sợ khi nghĩ về chuyện mẹ chồng nàng dâu. Hiện tôi thấy mọi thứ không như mình tưởng tượng, ngược lại vô cùng thoải mái.

- Bạn trai hỗ trợ chị ra sao trong công việc?

- Anh ủng hộ tôi trong mọi quyết định. Khi tôi đi quay, anh nhắn tin hỏi thăm liên tục, nhờ người nhà làm cơm để tôi mang theo. Năm ngoái tôi quay phim ở Hà Nội, vài tuần Vinh lại bay từ TP HCM ra thăm. Thấy tôi suốt ngày đóng cửa phòng đọc kịch bản, anh kéo đi ăn món ngon, giúp tôi giảm áp lực.

Tôi dành sự tôn trọng anh và gia đình. Ngày xưa, tôi có thể tự tung tự tác vì sống một mình, giờ thì không. Khi nhận dự án hay phim có cảnh nhạy cảm, tôi đều bàn bạc trước với cả nhà, xin ý kiến có nên nhận vai.

Diễm My và bạn trai du lịch Phú Quốc hồi tháng 5. Video: Nhân vật cung cấp

Diễm My 9x và bạn trai du lịch Phú Quốc

- Sáu năm qua, chị trải qua những thử thách nào để giữ vững tình yêu?

- Lúc mới quen, chúng tôi đối mặt khoảng cách địa lý. Lòng tin là chìa khóa giúp cả hai vượt qua khó khăn. Hiện thử thách lớn nhất của hai đứa là phải hiểu rõ trách nhiệm cá nhân, hướng tới xây dựng tổ ấm.

Khi xác định kết hôn, Vinh phải vững vàng mọi thứ. Còn tôi, làm vợ sẽ phải dành thời gian cho gia đình, không thể tối ngày ở phim trường. Trước đây, tôi là con một, được mẹ cưng chiều, đi làm có trợ lý lo mọi thứ. Giờ tôi học cách gạt bỏ suy nghĩ ỉ lại để lo cho người khác, cáng đáng nhiều thứ.

Những điều này vô tình tạo cho chúng tôi áp lực, mâu thuẫn. Có lúc hai đứa ngồi lại suy ngẫm, tự hỏi bản thân có thực sự gánh được trách nhiệm hay không. May mắn, chúng tôi chịu lắng nghe nhau, biết cân bằng. Vinh là người thích lên kế hoạch, tôi sẽ nương theo đó làm, hỗ trợ anh.

Diễm My 9x chụp ảnh thời trang hồi tháng 7. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Chị học điều gì lớn nhất từ bạn trai?

- Vinh có nhiều ưu điểm, nhất là tính kỷ luật. Những ngày không đi quay, phải hứng thú lắm tôi mới đến phòng tập, đọc sách, không bao giờ có kế hoạch trước. Vinh thì khác, mọi việc phải đúng giờ, có thời gian biểu rõ ràng. Tôi còn học ở anh sự ngăn nắp, phòng lúc nào cũng phải gọn gàng.

Tôi là người sống cảm xúc, nhiều khi bị chi phối bởi tâm trạng của nhân vật trong phim. Có lúc nhập tâm kịch bản, tôi bị cuốn theo suy nghĩ tiêu cực, cuộc sống nặng nề. Vinh đã kéo tôi ra khỏi "vũng lầy", tạo sự vui vẻ, giúp cân bằng mọi thứ. Giờ tôi biết lắng nghe, các góp ý đúng, tốt cho tương lai sẽ ghi nhớ. Tôi còn mềm mại, bớt nóng hơn trước.

Vinh sống thiên về gia đình, thương ba mẹ, em gái. Anh từng nhiều lần khiến tôi khóc vì cảm động. Cách đây vài tháng, tôi đau mắt. Nguyên một ngày, Vinh và mẹ anh đã bỏ hết việc, chở tôi đi khám ở nhiều bệnh viện. Đôi lúc tôi không có cảm giác mình là bạn gái mà là thành viên trong gia đình anh. Điều này cho tôi niềm tin lớn để quyết định sớm sống chung một nhà.

Sắc vóc Diễm My 9x ở tuổi 32. Video: Nhân vật cung cấp

Sắc vóc Diễm My 9x ở tuổi 32

- Chị chuẩn bị gì để làm vợ, làm mẹ trong tương lai?

- Sau đợt dịch, khả năng nữ công gia chánh của tôi tiến bộ. Sau kết hôn, chắc chắn tôi phải dành thời gian để vào bếp, lo cho chồng, con, giống như cách mẹ tôi từng làm. Tôi trưởng thành là nhờ tình yêu của mẹ. Tôi sẽ truyền tình cảm đó cho con mình sau này.

Tương lai chúng tôi chọn sống riêng nhưng sẽ thường xuyên đi lại nhà bố mẹ. Hai người thống nhất vậy để không có cảm giác dựa dẫm, hơn hết sống riêng sẽ giúp tôi học cách quản lý nhiều thứ. Bố mẹ Vinh cũng thoải mái về chuyện này. Họ cho rằng cuộc sống riêng nên để con tự quyết định, vui sướng hay khổ đều phải chịu trách nhiệm.

Diễm My 9x tên đầy đủ là Vũ Phạm Diễm My, sinh năm 1990. Nghệ danh "9x" được cô dùng để phân biệt với diễn viên gạo cội Diễm My. Cô đóng phim từ lúc 5 tuổi, từng tham gia các phim điện ảnh Gái già lắm chiêu phần 1, Chạy đi rồi tính, Cô Ba Sài Gòn, 1990, chuẩn bị đóng web series Tứ đại mỹ nhân...