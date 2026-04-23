VnExpress Marathon Cần Thơ 2026 điều chỉnh cung đường bốn cự ly

Lộ trình giải chạy tại Cần Thơ sáng 10/5 được điều chỉnh ở cả bốn cự ly, trong đó 42km đổi hướng chạy ở nửa đầu và đưa điểm đích về Công viên Sông Hậu.

So với mùa giải trước, cung đường năm nay được điều chỉnh ở nhiều điểm trên cả bốn cự ly, song vẫn giữ khung lộ trình quen thuộc với khu vực Công viên Sông Hậu cùng các trục đường trung tâm, ven sông làm lõi trải nghiệm. Các thay đổi tập trung vào bài toán phân luồng, vận hành và trải nghiệm thi đấu của VĐV.

Cung đường cự ly 42km VnExpress Marathon Cần Thơ 2026. Đồ họa: VnExpress Marathon

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở cự ly 42km. So với năm ngoái, thay vì hướng về tuyến ven sông ở nửa đầu chặng đua, lộ trình năm nay được điều chỉnh để VĐV sớm chạy lên trục Âu Cơ, qua các tuyến đường rộng như Mậu Thân và Võ Văn Kiệt.

"Việc đưa runner cự ly marathon ra các đoạn đường có mặt cắt rộng từ sớm được xem là phương án giúp giãn mật độ tốt hơn ở giai đoạn đầu và giữa cuộc đua, khi lượng VĐV còn đông và nhu cầu ổn định nhịp chạy rất cao", đại diện ban tổ chức nói.

Cung đường marathon năm nay sẽ đi qua hàng loạt trục lớn của thành phố như Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Mậu Thân, Võ Văn Kiệt, Âu Cơ, Lê Phước Thọ, Nguyễn Văn Cừ, 3/2, 30/4, Nguyễn Văn Linh, trước khi quay về khu vực Hòa Bình, cầu Ninh Kiều để hướng về đích.

Bên cạnh sự điều chỉnh ở nửa đầu lộ trình, cung đường 42km năm nay có thay đổi đáng chú ý ở điểm kết thúc. Thay vì về đích tại Quảng trường Bình Thủy như mùa giải trước, runner sẽ khép lại cuộc đua ngay tại Công viên Sông Hậu - cũng là điểm xuất phát của cự ly.

Việc đưa điểm đích trùng với điểm xuất phát giúp hành trình thi đấu trở nên liền mạch hơn, đồng thời tạo thuận lợi cho công tác đón VĐV sau thi đấu, điều phối dòng người, bố trí hậu cần và đồng bộ khu vực đích với các cự ly còn lại.

"Khu vực này rộng mở, thoáng đãng, giúp VĐV cảm nhận rõ hơn không khí sông nước đặc trưng của miền Tây, qua đó có một trải nghiệm về đích trọn vẹn hơn", đại diện ban tổ chức cho biết.

Ở ba cự ly 21, 10 và 5km, ban tổ chức chủ yếu điều chỉnh phần đầu cung đường và các điểm quay đầu để dòng runner được tách thoáng hơn ngay sau xuất phát, đồng thời giúp lộ trình gọn và liền mạch.

Với 21km, runner sẽ đi qua các trục lớn như Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, 3/2, Nguyễn Văn Cừ, 30/4, Nguyễn Văn Linh trước khi trở lại khu vực cầu Ninh Kiều và Công viên Sông Hậu. Cự ly 10km đi qua các tuyến trung tâm như Trần Phú, Lê Lợi, Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, 3/2, 30/4 và Hòa Bình. Trong khi đó, 5km chủ yếu chạy quanh khu vực ven sông với các tuyến Trần Phú, Lê Lợi và đường Sông Hậu.

Những cây cầu bắc qua sông, rạch tiếp tục là đặc sản của đường đua Cần Thơ. Năm nay, runner sẽ đi qua nhóm cầu trên các trục giao thông đô thị như Ninh Kiều, Đầu Sấu, Cái Sơn, Bình Thủy 2; cùng nhiều cầu nhỏ bắc qua các nhánh rạch như Rạch Ngỗng, Rạch Súc, Rạch Chanh...

"Các cây cầu trên cung đường có độ dốc nhìn chung không lớn, chiều dài vừa phải nên không quá thử thách về thể lực với runner. Tổng độ cao tích lũy của cung đường năm nay vào khoảng 70m, là mức thấp và phù hợp với một đường chạy thiên về trải nghiệm tốc độ", đại diện ban tổ chức nói.

Một góc cung đường VnExpress Marathon Cần Thơ 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Về thời gian giới hạn hoàn thành, cự ly 42km sẽ xuất phát lúc 3h và đóng đường lúc 9h30; 21km bắt đầu từ 4h, kết thúc lúc 7h30; 10km xuất phát lúc 5h, đóng lúc 7h; còn 5km khởi tranh lúc 6h và đóng đường lúc 7h15. Ở các cự ly dài và trung bình, ban tổ chức đồng thời thiết lập các mốc kiểm soát dọc tuyến để bảo đảm tiến độ thi đấu và hỗ trợ công tác vận hành.

Trên toàn cung đường, 21 trạm tiếp nước được bố trí với khoảng cách trung bình 1,8-2km mỗi trạm, cùng 14 điểm y tế nhằm hỗ trợ runner trong suốt cuộc đua.

Diễn ra ngày 10/5, VnExpress Marathon Cần Thơ 2026 không chỉ là sự kiện thể thao quy mô lớn của miền Tây, mà còn là dịp để runner cảm nhận rõ hơn nhịp sống và không khí sông nước đặc trưng của đô thị bên bờ Hậu Giang. VĐV có thể kết hợp thi đấu với tham quan các điểm đến nổi bật như chợ nổi, bến Ninh Kiều, Cồn Sơn hay thưởng thức ẩm thực miền Tây.

Hải Long