Điểm cộng của Trường Cao đẳng Cộng đồng Everett, Mỹ

Everett là trường cao đẳng công lập, nằm tại thành phố Everett, bang Washington, Mỹ, cách thành phố Seattle 30 phút. Trường thành lập năm 1941, được kiểm định chất lượng, cung cấp các chương trình chuyển tiếp đại học (2+2), đào tạo nghề và chương trình cao đẳng. Mục tiêu của trường là mang đến nền giáo dục chất lượng, cổ vũ sinh viên vươn tới ước mơ.

Trường chuẩn bị con đường học tập suốt đời cho sinh viên thông qua chương trình học hiệu quả, hỗ trợ sinh viên, cộng đồng gắn kết, tạo nên những công dân toàn cầu. Hiện có 271 sinh viên quốc tế từ 31 quốc gia hiện học tập tại Cao đẳng cộng đồng Everett.

Khuôn viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Everett.

Sinh viên Việt Nam học tập tại đây trong hơn 10 năm qua. Có 36 sinh viên Việt Nam đang theo học đều chăm chỉ, có nhiều cơ hội làm thêm trong trường, nguồn thu nhập khoảng 3.000 USD mỗi năm. Sinh viên Việt Nam năng động tham gia các hoạt động ngoại khoá và các hoạt động lãnh đạo. Trên phương diện học thuật, sinh viên Việt Nam đạt thành tích cao, thường nhận được học bổng và chuyển tiếp sang các trường đại học danh giá, như Đại học Washington.

Chất lượng giảng dạy

Các giảng viên luôn chú trọng hỗ trợ sinh viên trong và ngoài lớp học. Nhiều giảng viên có học vị tiến sĩ và giảng dạy toàn thời gian. Đây là điểm khác biệt khi tại nhiều trường đại học lớn của nước Mỹ, các giảng viên chỉ giảng dạy 50% thời gian.

Everett có một cơ sở gọi là Paine Field lớn để các kỹ thuật viên tương lai của trường học tập và làm việc tại đây.

Sĩ số lớp học nhỏ, từ 15-20 sinh viên, giúp sinh viên tập trung học tập và tiếp cận cũng như gây dựng mối quan hệ thầy trò. Trường còn có trung tâm dạy kèm lớn với kho kiến thức đồ sộ cho sinh viên tra cứu.

Trải nghiệm homestay và ký túc xá

Sinh viên được lựa chọn việc ở trong ký túc xá hay bên ngoài. Ký túc xá nằm trong khuôn viên trường, cạnh tổ hợp thể thao đẳng cấp thế giới với tổ hợp phòng gym, phòng tập, leo núi trong nhà và các máy chạy. Trung tâm thể thao cũng là nơi tập luyện của vận động viên và tổ chức các hoạt động thể thao

Khu ký túc xá của sinh viên.

Chi phí hợp lý

Tổng chi phí học tập, ăn ở trong một năm học của một sinh viên Everett khoảng 21.023 USD, thấp hơn nhiều so với tổng chi phí học tập, ăn ở trong một năm học ở nhiều trường đại học khác tại Mỹ.

Chương trình cấp bằng kép cho học sinh trung học

Trường nổi tiếng với các chương trình cấp bằng kép, giúp học sinh trung học đã hoàn thành lớp 10 ở Việt Nam, đủ 16 tuổi được phép học chương trình cao đẳng cộng đồng, lấy bằng kép trung học và cao đẳng.

Các ngành học có thể kể đến: Kinh doanh, Quản lý, Kế toán, các ngành liên quan đến STEM như Kỹ thuật, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin máy tính, các ngành Khoa học sức khỏe và y tế công cộng như Điều dưỡng, Kỹ thuật viên X-quang. Các ngành Kỹ thuật tay nghề cao như Công nghệ bảo dưỡng máy bay, Hệ thống điện tử hàng không cũng được ưa chuộng.

Chuyển tiếp lên các trường đại học hàng đầu

Thành tích chuyển tiếp của các sinh viên ấn tượng trong hai năm gần đây. Hàng năm, có 5 triển lãm được tổ chức với hàng trăm đại diện các trường đại học đến để trao đổi, chia sẻ với về cơ hội chuyển tiếp. Sinh viên cũng có thể làm việc với các cố vấn để lựa chọn phương án chuyển tiếp tới đại học mong muốn.

Sinh viên của trường đã chuyển tiếp thành công lên các trường danh tiếng như University of Washington, University of California (Los Angeles, Irvine, etc.), Stanford University, University of Oregon, University of Arizona, Art Institute of Boston, Minnesota State University, Embry-Riddle Aeronautical University và University of Southern California.

Hỗ trợ trong thời gian Covid-19

Bộ phận sinh viên quốc tế của trường không chỉ phục vụ các sinh viên đang ở Mỹ mà còn liên tục giúp đỡ sinh viên đã về nước, thường xuyên cập nhật các chính sách thị thực. Trường còn giúp đỡ sinh viên gặp những khó khăn tài chính cũng như linh hoạt giờ làm việc để hỗ trợ sinh viên hiện đã về nước.

Mặc dù hiện nay, các đường bay và việc tiến hành nộp hồ sơ visa chưa được mở lại, trường vẫn khuyến khích sinh viên nên bắt đầu hành trình học tập với Cao đẳng cộng đồng Everett. Everett hiện mở các lớp học tại trường với các ngành học liên quan đến sức khoẻ, dịch vụ khẩn cấp, kỹ thuật tiên tiến và vận tải, cũng như chấp hành các yêu cầu về giãn cách xã hội. Ngay khi các hạn chế đi lại được dỡ bỏ, trường sẽ thông báo tới sinh viên và sẵn sàng đón sinh viên quay lại.

Trải nghiệm của Huy Hồ, sinh viên Cao đẳng cộng đồng Everett

Huy Hồ, sinh viên Cao đẳng cộng đồng Everett.

Cơ duyên lớn nhất khiến Huy Hồ chọn Cao Đẳng Cộng Đồng Everett (EvCC) là chương trình kỹ thuật máy bay vô nổi tiếng. EvCC có một cơ sở gọi là Paine Field lớn để các kỹ thuật viên tương lai của trường học tập và làm việc tại đây, cũng như một Boeing Field hoành tráng ở gần đó chứa đựng hàng chục máy bay đang được lắp ráp bên trong. Bên cạnh đó là đội ngũ giáo sư cũng như chất lượng giảng dạy thuộc top đầu của bang Washington.

Huy Hồ cũng cho biết, cậu sẽ chuyển tới Pullman để theo học trường Washington State University vì thấy đây là môi trườngphù hợp với định hướng ngành Business/ Hospitality Management. Chương trình giảng dạy về chuyên ngành này được đánh giá cao và luôn nằm trong top 20 trong số các đại học ở Mỹ.

"Tôi đã tham gia International Club ở mùa đầu tiên khi học tại EvCC và có thể nói đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi đã kết thêm được rất nhiều bạn mới và biết thêm những điều mới mẻ", Huy Hồ nói.

