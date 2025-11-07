Điểm cộng của căn hộ tầm nhìn nội khu tại Sun Centro Town

Quảng NinhDòng căn hộ nội khu tại Sun Centro Town (Bãi Cháy) tạo lợi thế với mức giá dễ tiếp cận, không gian yên tĩnh, hệ tiện ích quy mô lớn, phù hợp vừa ở vừa cho thuê.

Anh Phan Huy (phường Tuần Châu) vừa đặt cọc một căn hộ tầm nhìn nội khu tại dự án Sun Centro Town. Anh lý giải, gia đình có người lớn tuổi và trẻ nhỏ nên ưu tiên sự yên tĩnh tại dòng căn hộ này.

Đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) cho biết, số lượng khách đặt cọc căn hộ Sun Centro Town tầm nhìn nội khu nhiều không kém so với những căn hướng biển. Thay vì sở hữu tầm nhìn ngắm trọn vịnh Hạ Long như các căn hướng biển, căn nội khu lại ghi điểm ở mảng xanh, độ ồn thấp và ít chịu tác động gió biển.

Bên cạnh đó, ngay trong lòng ba tòa tháp, cư dân được tiếp cận hệ tiện ích chuẩn quốc tế như bể bơi mái kính dài 50 m, phòng gym - spa cao cấp, khu vui chơi trẻ em, nhà hàng dưới chân đế hay nhà hàng tầng mái ngắm biển xanh...

Bể bơi mái kính tiêu chuẩn quốc tế tại Sun Centro Town. Ảnh: Sun Property

Sun Centro Town nằm tại trung tâm Bãi Cháy. Vị trí này giúp cư dân di chuyển thuận tiện nhờ mạng lưới cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái; thời gian ước tính khoảng 1,5 giờ từ Hà Nội và 50 phút từ Hải Phòng hoặc sân bay Vân Đồn.

Theo chủ đầu tư, sự kết nối sẽ tạo nguồn khách ổn định cho lưu trú ngắn ngày, phù hợp xu hướng "thích là đi" của nhóm khách trẻ. Khảo sát do Blue Cross (Asia-Pacific) Insurance Limited công bố tháng 2 cho biết, 58% người trẻ ưa thích các chuyến đi ngẫu hứng, không lên lịch trình trước. Do đó, những điểm du lịch gần thành phố lớn, kết nối giao thông nhanh như Sun Centro Town trở thành lựa chọn ưu tiên.

Cư dân Sun Centro Town sở hữu đặc quyền "một bước chân" ra biển. Ảnh: Sun Property

Theo thống kê 8 tháng đầu năm, Quảng Ninh đón 16,2 triệu lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ, doanh thu đạt 41.380 tỷ đồng. Trong đó, Bãi Cháy được xem là trung tâm du lịch với nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho du khách trong và ngoài nước. Khu vực này được kỳ vọng tiếp tục mở ra tiềm năng khai thác kinh doanh đa dạng cho bất động sản ven vịnh, từ cho thuê căn hộ, vận hành khách sạn đến kinh doanh nhà hàng, nhất là khi mô hình kinh tế đêm được thúc đẩy.

Trong báo cáo "Life at Night" của thành phố Providence (Mỹ), các hoạt động kinh tế ban đêm (nhà hàng, quán bar, giải trí) tạo ra doanh thu lớn và góp phần tăng giá trị bất động sản thương mại trong khu vực. Tại Châu Á, Clarke Quay hay Marina Bay Sands trở thành hình mẫu kinh tế đêm giúp Singapore hút du khách, giữ chân họ ở lại và chi tiêu nhiều hơn, kéo giá trị bất động sản.

Sun Centro Town hưởng tiện ích vui chơi, giải trí từ đại đô thị Sun Elite City quy mô 324 ha. Ảnh: Sun Property

Khi kinh tế đêm tại Bãi Cháy phát triển với các không gian sự kiện, lễ hội, giải trí ngoài trời, tiềm năng khai thác thương mại quanh trục trung tâm được mở rộng. Theo đại diện chủ đầu tư, Sun Centro Town thừa hưởng lợi thế từ hệ tiện ích khu vực và dòng khách du lịch gia tăng, từ đó cải thiện hiệu quả khai thác cho thuê.

Tại thời điểm ra mắt thị trường, Sun Centro Town thu hút hơn 1.000 nhà đầu tư, nhân viên bán hàng với số lượng đặt cọc căn hộ lớn. Chủ đầu tư cho biết, đến nay số lượng căn hộ hướng biển đã gần hết, căn hộ tầm nhìn nội khu cũng không còn nhiều.

Căn hộ mẫu một phòng ngủ đa năng Sun Centro Town. Ảnh: Ánh Dương

Mức giá căn studio tầm nhìn nội khu khoảng 50 triệu đồng mỗi m2, được đánh giá thấp hơn so với mặt bằng tại Hà Nội và TP HCM, trong khi khả năng lấp đầy cho thuê được hỗ trợ bởi dòng khách du lịch quanh năm.

"Khi đại đô thị Sun Elite City hoàn thiện, kinh tế đêm Bãi Cháy vào guồng, căn hộ Sun Centro Town sẽ trở thành gà đẻ trứng vàng cho các chủ sở hữu", đại diện Sun Property chia sẻ.

Song Anh