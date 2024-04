Điểm chung của các ca nhập viện sau khi dùng men gạo đỏ Nhật Bản

Đa số người nhập viện có biểu hiện khó chịu, chán ăn, nước tiểu bất thường và rối loạn thận sau khi dùng men gạo đỏ của hãng dược Kobayashi.

Thông tin trên được Hiệp hội Thận học Nhật Bản công bố ngày 1/4, sau cuộc khảo sát trực tuyến được thực hiện trên 46 trường hợp sử dụng sản phẩm gạo men đỏ "beni-koji choleste help" và một người dùng "naishi help plus cholesterol". Cả hai loại thực phẩm chức năng đều đã bị Kobayashi thu hồi.

80% bệnh nhân trên đã đến bệnh viện vào khoảng tháng 1. 25% bệnh nhân điều trị bằng steroid, số còn lại được yêu cầu dùng thuốc bổ sung. Hai người phải chạy thận, trong đó một người đã hồi phục.

Trong số các bệnh nhân, 90% ở độ tuổi từ 40 đến 69, trong đó 66% là phụ nữ. Hiệp hội cho biết không có báo cáo về trường hợp tử vong trong 47 người được khảo sát.

Hai sản phẩm men gạo đỏ beni-koji của hãng dược Kobayashi khiến nhiều người phải nhập viện. Ảnh: Kyodo

Hôm 1/4, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết số người nhập viện sau khi dùng thực phẩm bổ sung của hãng dược Kobayashi đã tăng lên 157 vào cuối tháng 3. Số câu hỏi gửi đến công ty hiện lên tới 22.000. Bộ thành lập một đường dây nóng chính phủ để giải quyết thắc mắc về vấn đề này, đến nay đã nhận được hơn 1.500 cuộc gọi.

Kobayashi ra mắt sản phẩm "beni-koji choleste help" vào tháng 2/2021, bán được khoảng một triệu gói vào cuối tháng 2 năm nay. Nhiều người dùng đã phát triển bệnh thận một thời gian sau đó.

Mới đây, Kobayashi cho biết đã phát hiện axit puberulic, một hợp chất tự nhiên có nguồn gốc từ nấm mốc xanh, trong thành phần sản xuất beni-koji. Theo Bộ Y tế Nhật Bản, đây là chất kháng khuẩn và chống sốt rét mạnh, có thể gây độc tố cho người sử dụng.

Thục Linh (Theo Kyodo News)