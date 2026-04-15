Điểm chuẩn lớp 10 ở TP HCM ba năm qua

Điểm chuẩn lớp 10 ở ba khu vực của TP HCM có sự phân hóa mạnh, có trường cần trung bình 8 điểm mỗi môn, ngược lại chỉ 1,75 điểm cũng trúng tuyển.

Ba năm qua, cả khu vực TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đều tổ chức thi tuyển vào lớp 10 bằng các môn Toán, Văn, Tiếng Anh. Tuy nhiên, ngoài đề thi, cách tính điểm xét tuyển của Bà Rịa - Vũng Tàu khác biệt với TP HCM và Bình Dương.

Điểm chuẩn vào lớp 10 ở TP HCM, Bình Dương cũ phân hóa giữa trung tâm và ngoại thành trong khi các trường ở Bà Rịa - Vũng Tàu biến động mạnh trong năm 2025 do thay đổi công thức tính điểm.

Biến động điểm chuẩn lớp 10 ở Bình Dương cũ Bà Rịa -Vũng Tàu cũ

Xét riêng khu vực TP HCM cũ, điểm xét tuyển vào lớp 10 là tổng điểm ba môn Toán, Văn, Anh hệ số 1 cộng điểm ưu tiên (nếu có). Ở đa số các trường, điểm chuẩn có xu hướng giảm dần từ năm 2023 đến 2025, với mức 0,25-4 điểm.

Điểm trúng tuyển vào THPT Nguyễn Thượng Hiền luôn dẫn đầu với 23,5-25,5 điểm. Các gương mặt quen thuộc trong top 10 thường lấy mức trên 22 điểm, như THPT Nguyễn Hữu Huân, Nguyễn Thị Minh Khai, Phú Nhuận, Mạc Đĩnh Chi, Lê Quý Đôn, Nguyễn Hữu Cầu, Trần Phú.

Ở chiều ngược lại, các trường ngoại thành ở khu vực Cần Giờ, Bình Chánh có đầu vào thấp nhất, thường loanh quanh mức 10 điểm.

Biến động điểm chuẩn lớp 10 của khu vực TP HCM từ năm 2023 đến 2025, tính theo nguyện vọng 1:

TT Trường THPT Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Quận 1 1 Trưng Vương 21,5 21 20,25 2 Bùi Thị Xuân 23,5 22,25 22,25 3 Ten Lơ Man 18,25 18,25 18 4 Năng khiếu TDTT 13,5 13 11,75 5 Lương Thế Vinh 20,25 20,5 20,75 6 THCS-THPT Trần Đại Nghĩa - 20 24,5 Quận 3 7 Lê Quý Đôn 23,25 22,5 22,25 8 Nguyễn Thị Minh Khai 24,25 23,25 23,75 9 Lê Thị Hồng Gấm 14,25 14,75 12 10 Marie Curie 20 19,75 19,5 11 Nguyễn Thị Diệu 15,5 15,25 10,5 Quận 4 12 Nguyễn Trãi 13,25 13,75 11,25 13 Nguyễn Hữu Thọ 16,25 16 14 Quận 5 14 Trung học Thực hành ĐH Sài Gòn 21,75 21 21,5 15 Hùng Vương 19,25 18,25 17,75 16 Trung học thực hành - ĐHSP 22,5 23 23 17 Trần Khai Nguyên 21,25 19,75 21 18 Trần Hữu Trang 14,25 13,75 12,5 Quận 6 19 Mạc Đĩnh Chi 23,25 22,5 22,25 20 Bình Phú 21 19,5 20,25 21 Nguyễn Tất Thành 17,75 17 16,75 22 Phạm Phú Thứ 15,5 14,75 14,25 Quận 7 23 Lê Thánh Tôn 18,5 17,25 17,25 24 Tân Phong 13,75 14 13,75 25 Ngô Quyền 20,25 18,75 20 26 Nam Sài Gòn 20,25 20,25 20,25 Quận 8 27 Lương Văn Can 13,5 13,5 12,25 28 Ngô Gia Tự 12 14 10,5 29 Tạ Quang Bửu 14,25 15,25 15 30 Nguyễn Văn Linh 11,25 11,25 10,5 31 Võ Văn Kiệt 16,25 16,5 15 32 Chuyên Năng khiếu

TDTT Nguyễn Thị Định 13,25 13 12,5 TP Thủ Đức 33 Giồng Ông Tố 18,5 16,75 34 Thủ Thiêm 14,5 14 12,5 35 Nguyễn Huệ 17 15,25 15 36 Phước Long 18,5 16,25 16,25 37 Long Trường 12,25 12 10,5 38 Nguyễn Văn Tăng 11,75 11 10,5 39 Dương Văn Thì 16,25 14,75 13,5 40 Nguyễn Hữu Huân 23,75 23,25 23,5 41 Thủ Đức 21,5 20,5 21 42 Tam Phú 19 18 17,75 43 Hiệp Bình 15 14 13,5 44 Đào Sơn Tây 12,75 13,5 11,75 45 Linh Trung 15,5 15 12,5 46 Bình Chiểu 13,25 14 12,25 Quận 10 47 Nguyễn Khuyến 19,5 18,25 18,75 48 Nguyễn Du 21,25 19,5 18,75 49 Nguyễn An Ninh 15 15,25 13,75 50 THCS-THPT Diên Hồng 15,25 15 11,75 51 THCS-THPT Sương Nguyệt Anh 13,5 14,25 11,25 Quận 11 52 Nguyễn Hiền 19 19,75 16,25 53 Trần Quang Khải 17 16,75 16 54 Nam Kỳ Khởi Nghĩa 15,5 15,5 13,75 Quận 12 55 Võ Trường Toản 21,25 20,75 21,5 56 Trường Chinh 18,25 18 17,25 57 Thạnh Lộc 16,5 16,25 15,5 Quận Bình Thạnh 58 Thanh Đa 14,75 15 13,75 59 Võ Thị Sáu 21 19,5 17,75 60 Gia Định 24,5 23 18,75 61 Phan Đăng Lưu 15,75 16 13,5 62 Trần Văn Giàu 17,25 17,25 14,75 63 Hoàng Hoa Thám 19,25 18,25 16,75 Quận Gò Vấp 64 Gò Vấp 17,25 16,5 15,75 65 Nguyễn Công Trứ 21,25 20,25 20 66 Trần Hưng Đạo 20,5 19,75 20,25 67 Nguyễn Trung Trực 18,25 17,25 17,25 Quận Phú Nhuận 68 Phú Nhuận 23,5 22,5 22,5 69 Hàn Thuyên 15,25 15,25 13,5 Quận Tân Bình 70 Tân Bình 20,25 19,5 19,75 71 Nguyễn Chí Thanh 20,25 18,25 18 72 Nguyễn Thượng Hiền 25,5 24,25 23,5 73 Nguyễn Thái Bình 17,25 17 16,25 Quận Tân Phú 74 Trần Phú 23,5 23,25 22,75 75 Tây Thạnh 21,75 21 21,75 76 Lê Trọng Tấn 20,25 19,5 18,5 Quận Bình Tân 77 Vĩnh Lộc 17 16,5 16,75 78 Nguyễn Hữu Cảnh 19 18 18,25 79 Bình Hưng Hòa 18,25 18,5 17,75 80 Bình Tân 15,25 15 14,25 81 An Lạc 15,75 15,25 15,25 Huyện Bình Chánh 82 Bình Chánh 12 13,5 10,75 83 Tân Túc 12,75 14 10,5 84 Vĩnh Lộc B 14,25 15,75 13,75 85 Năng khiếu TDTT Bình Chánh 11,5 14 12 86 Phong Phú 11 12,5 10,5 87 Lê Minh Xuân 13,25 15 12,75 88 Đa Phước 10,5 11,5 10,5 Huyện Cần Giờ 89 THCS-THPT Thạnh An 10,5 - - 90 Bình Khánh 10,5 10,5 10,5 91 Cần Thạnh 10,5 10,5 10,5 92 An Nghĩa 10,5 10,5 10,5 Huyện Củ Chi 93 Củ Chi 14,75 16,25 12,25 94 Quang Trung 11,25 13 11,5 95 An Nhơn Tây 10,5 11,5 10,5 96 Trung Phú 14,75 15,5 14,25 97 Trung Lập 10,5 11,75 10,5 98 Phú Hòa 12 13,5 11,75 99 Tân Thông Hội 14 14,75 14 Huyện Hóc Môn 100 Nguyễn Hữu Cầu 23 22,5 23 101 Lý Thường Kiệt 19,75 19,75 20,25 102 Bà Điểm 18,75 18,5 19 103 Nguyễn Văn Cừ 15 16,5 14,75 104 Nguyễn Hữu Tiến 18 18 17,5 105 Phạm Văn Sáng 16,25 16,75 16,25 106 Hồ Thị Bi 16,5 17,5 17 Huyện Nhà Bè 107 Long Thới 12,75 12,25 12 108 Phước Kiển 11,25 12,75 10,75 109 Dương Văn Dương 13 13 10,5 110 THPT Bình Trị Đông B (THPT Hoàng Thế Thiện) - - 13

Năm nay, TP HCM sau sáp nhập có hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng gần 43.000 so với năm ngoái. Sở đặt mục tiêu gần 118.400 em vào lớp 10 công lập, tỷ lệ đỗ là 70%.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra ngày 1-2/6. Học sinh thi ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ (chủ yếu Tiếng Anh) để lấy điểm xét tuyển. Nhóm có nguyện vọng vào trường chuyên sẽ làm bài môn chuyên tương ứng. Riêng ở xã đảo Thạnh An, đặc khu Côn Đảo, các trường xét tuyển vào lớp 10 bằng học bạ.

Thí sinh thi lớp 10 công lập TP HCM, tại THCS Hoa Lư, tháng 6/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Lệ Nguyễn