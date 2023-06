Điểm 10 tràn lan vì phụ huynh thích 'chỉ khen, cấm chê' con mình

Nếu nhận xét thẳng thắn thực lực học sinh, phụ huynh sẽ không hài lòng, bị quy kết 'làm tổn thương tâm lý trẻ em'.

Bài viết Khoe điểm 10 của con trên Facebook nhận được nhiều bình luận của bạn đọc VnExpress.

Độc giả có nickname Lãng khách cô hành bình luận sau bài viết:

"Đây là vấn nạn sống ảo, thậm chí là cuồng Facebook, rất khó dùng lý lẽ khuyên giải với những phụ huynh này. Kết hợp với tình trạng lạm phát điểm, hiện giờ cháu nào xếp loại giỏi đã là kém. Nếu chỉ tính về điểm, tôi tin rằng chúng ta là số một thế giới.

Cũng may là vẫn còn nhiều phụ huynh tỉnh táo. Hiện giờ nếu không thể cho các cháu vào trường quốc tế thì các phụ huynh nên có định hướng theo sở thích, sở trường và xa hơn là định hướng nghề cho các cháu. Đây là việc nên làm.

Độc giả Trần Minh Khánh Hoàn cho rằng hiện nay, giáo viên không dám chê bai học sinh:

"Điều quan trọng nhất ở đây, như tác giả nói ở đầu bài, là được thầy mắng. Còn bây giờ thì đủ thể loại nào là tổn thương tâm lý, nào là sỉ nhục trẻ em... nên ngoài việc khen ra, còn biết nói câu gì bây giờ?

Câu nặng nhất mà giáo viên dám phê bình hiện nay là "em cần cố gắng thêm". Đi học thì ai cũng cần cố gắng thêm là đúng rồi, kể cả học sinh giỏi đoạt giải quán quân Đường lên đỉnh Olympia cũng cần cố gắng thêm nữa.

Thật tội cho thế hệ học sinh gen Z ngày nay vì các em chưa bao giờ và chắc chẳng bao giờ được nghe những lời phê bình nghiêm khắc nhưng thật tâm của thầy cô mình. Hậu quả là ra đời, nghe sếp nói một hai câu là giận, đăng story mạng xã hội, nghỉ việc về quê...".

Độc giả Thanh Y bình luận: "Một số người không quan tâm hoặc ít quan tâm đến giáo dục có cái nhìn rất màu hồng. Giáo viên phải thế này, phải thế kia, làm cái này là không được, cái kia là vi phạm.

Đọc khá nhiều bình luận trên các hội nhóm khi có sự việc gì đó xảy ra trong giáo dục, tôi thấy được điều trên. Giáo viên nghiêm với học sinh sẽ vi phạm quy định. Cho điểm thấp thì bị coi là dạy kém, cho giờ khá thì cho là quản lý kém. Càng cấp học nhỏ như một, hai càng áp lực thành tích.

Nếu tự hào vì con đâu cần phải khoe đâu nhỉ, tự hào trong lòng, tự hào với gia đình và hàng xóm là được rồi. Còn đăng lên thì 99% là để nhiều like, 1% là để tự hào. Con cái chắc gì đã thích bố mẹ khoe như vậy.

Có những người con mới học lớp một, hai cũng đăng lên mạng nào là chúc mừng sinh nhật con, chúc con thế này thế kia, đăng thành tích lên bố mẹ tự hào vì con... trong khi đứa trẻ nó có vào Facebook đâu mà đọc được.

Tôi để ý nhiều người rồi. Lúc đầu nhiều người like thì khoe suốt. Đến khi người ta chán không like nữa, không bình luận chúc mừng nữa thì mỗi bài được chục like. Một thời gian sau tôi không thấy họ đăng bài nữa".

Bạn đọc nickname tpkdxnkvt8876 chia sẻ câu chuyện của mình: "Tôi cũng gần như tác giả, tôi thuộc thế hệ 7X. Ngày trước từ cấp hai lên cấp ba, tôi luôn thuộc tốp 10 của khối, năm nào cũng đi thi học sinh giỏi của tỉnh, tiền bồi dưỡng được 20 cái bánh sắn (bột sắn trộn lên cho ít đậu xanh bên trong rồi hấp) khao các bạn là hãnh diện, thế nhưng điểm tổng kết bình quân các năm không bao giờ đạt 9,0.

Giờ đây, ba con tôi, đứa lớn đứa bé lúc nào cũng đạt học lực giỏi. Điều này tôi không thấy tự hào gì vì biết con mình ở đâu. Đứa thứ hai năm nay lớp 12 điểm tỏng kết 8,7 các môn (Tôi đã gặp thầy giáo chủ nhiệm ngay từ đầu năm cháu học lớp 10 đề nghị cháu có sao thầy để như thế) mà vẫn không được".

Độc giả nickname Cu Lì đúc kết: "Vợ chồng tôi công tác ở hai trường cấp ba khác nhau nên thực trạng học sinh thế nào tôi hiểu rất rõ. Quan điểm của tôi là con không cần đi học thêm ở bất cứ trung tâm hay nhóm học thêm nào.

Điểm số là của thầy cô nhưng kiến thức là của con nên quan trọng con học được gì chứ không phải con được bao nhiêu điểm. Con trai tôi vừa học xong lớp 6, dù không học thêm ngày nào nhưng cháu vẫn đứng nhất khối và là thủ khoa hoa điểm 10.

Tôi tự hào vì đó là điểm thật sự của cháu nhưng không bao giờ vợ chồng tôi khoe khoang những thứ đó trên các nền tảng mạng xã hội. Vì chúng tôi biết vẫn còn rất nhiều cháu giỏi hơn rất rất nhiều, ai hỏi kết quả học tập của con vợ chồng tôi đều trả lời được lên lớp.

Đó cũng là cách tôi dạy con sự khiêm tốn và biết bản thân mình đang ở đâu ? thay vì khoe khoang chút thành công nhỏ".

