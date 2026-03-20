Dịch vụ gửi hàng tại nhà qua ứng dụng di động

Với ứng dụng dành cho khách hàng cá nhân của J&T Express, toàn bộ quy trình tạo đơn và gửi hàng có thể thực hiện ngay trên điện thoại.

Đại diện J&T Express Việt Nam, cho biết việc phát triển ứng dụng là bước đi nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về trải nghiệm gửi hàng thuận tiện và linh hoạt. Theo vị đại diện, các giải pháp chuyển phát tích hợp trên nền tảng di động đang dần trở thành xu hướng, khi người dùng mong muốn thực hiện các thao tác gửi hàng nhanh chóng và theo dõi trạng thái đơn hàng minh bạch ngay trên điện thoại.

Ứng dụng J&T Express được thiết kế với giao diện thân thiện, giúp người dùng dễ dàng sử dụng. Người dùng tải ứng dụng và đăng ký tài khoản theo hướng dẫn. Với những người từng sử dụng Zalo Mini App J&T Express, chỉ cần thiết lập mật khẩu để đăng nhập và tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Sau khi hoàn tất đăng ký, người dùng có thể gửi hàng nội tỉnh hoặc liên tỉnh trực tiếp trên ứng dụng mà không cần đến bưu cục. Quy trình tạo đơn tối giản với các bước nhập thông tin người gửi, người nhận và chi tiết kiện hàng, hệ thống sẽ hiển thị cước phí vận chuyển minh bạch trước khi xác nhận. Shipper sau đó sẽ đến tận nhà lấy hàng, dù chỉ một đơn mà không phát sinh chi phí.

Trong suốt quá trình vận chuyển, hành trình đơn hàng được cập nhật liên tục trên ứng dụng, giúp người gửi và người nhận dễ dàng theo dõi trạng thái giao nhận theo thời gian thực.

Bên cạnh đó, ứng dụng còn cho phép quản lý toàn bộ đơn hàng liên quan số điện thoại đăng ký. Trong mục "Quản lý vận đơn", người dùng có thể tra cứu các đơn gửi đã tạo, đồng thời theo dõi những đơn hàng do J&T Express giao đến từ nhiều nền tảng khác nhau. Nhờ vậy, cả đơn gửi và đơn nhận đều được hiển thị trên một giao diện, giúp việc kiểm tra tình trạng giao nhận trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể liên hệ hotline chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ khi phát sinh vấn đề trong quá trình vận chuyển.

Việc ra mắt ứng dụng dành cho khách hàng cá nhân của J&T Express cho thấy xu hướng số hóa trong lĩnh vực logistics. Bên cạnh phục vụ nhà bán hàng trực tuyến, dịch vụ chuyển phát đang mở rộng để đáp ứng nhu cầu gửi hàng trong đời sống hàng ngày, như gửi quà, chuyển đồ cá nhân liên tỉnh hoặc giao các đơn hàng nhỏ.

Anh Minh Hùng (TP HCM) cho biết trước đây mỗi lần gửi đồ cho người thân, anh phải đến bưu cục khá xa, mất thời gian lại bất tiện nên ít khi sử dụng dịch vụ. Từ khi dùng ứng dụng gửi hàng tại nhà của J&T Express, việc gửi đồ trở nên thuận tiện, giúp anh sử dụng thường xuyên hơn.

Chị Tuyết Nhi (thành phố Đà Nẵng) chia sẻ mỗi dịp lễ, Tết chị thường gửi quà và đồ dùng về quê cho gia đình. Trước đây, việc mang các kiện hàng cồng kềnh ra bưu cục khá vất vả, nhất là khi di chuyển xa. Từ khi sử dụng ứng dụng gửi hàng tại nhà của J&T Express, chị chỉ cần tạo đơn trên điện thoại, nhân viên đến tận nơi nhận hàng, giúp tiết kiệm thời gian và công sức, đặc biệt với các kiện đồ nặng hoặc kích thước lớn.

