Dịch vụ giúp người sống một mình đi bệnh viện, chuyển nhà ở Seoul

Hàn QuốcSeoul cung cấp dịch vụ "người đồng hành" với giá 4 USD/giờ, để hỗ trợ cư dân sống một mình trong những việc khó tự xoay xở như đi bệnh viện, chuyển nhà.

Chương trình "người đồng hành" vốn bắt đầu từ 4 năm trước, cung cấp dịch vụ hỗ trợ đưa người sống một mình đi bệnh viện, nhưng chính quyền Seoul ngày 12/4 thông báo chương trình này sẽ sớm mở rộng sang lĩnh vực khác như chuyển nhà, hỗ trợ tinh thần.

"Bất kỳ cư dân Seoul nào sống một mình đều có thể sử dụng các dịch vụ 'người đồng hành'", Giám đốc Chính sách Phúc lợi Yoon Jong-jang cho biết. "Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng các hình thức hỗ trợ được thiết kế riêng để mọi người có thể quản lý cuộc sống hàng ngày mà không gặp khó khăn, trong bối cảnh số lượng hộ gia đình một người ngày càng tăng".

Bệnh nhân chờ khám tại Trung tâm Y tế Incheon ở Incheon, Hàn Quốc, ngày 23/4/2024. Ảnh: Reuters

Theo Korea Times, hộ gia đình một người chiếm khoảng 36% tổng số hộ gia đình tại Hàn Quốc tính đến hết năm 2024, trở thành hình thức cư trú phổ biến nhất tại quốc gia Đông Á này.

Gần một nửa số người sống một mình cho hay thường xuyên hoặc đôi khi cảm thấy cô đơn. Tỷ lệ này cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn quốc là 38,2%.

Tại thủ đô của Hàn Quốc, hơn 1/3 cư dân đang sống một mình. Từ tháng tới, cư dân Seoul sẽ có thể thuê người đồng hành để cùng họ đi khám bệnh, tới cơ sở phục hồi chức năng và kiểm tra sức khỏe, ở lại trong suốt thời gian thăm khám và giúp họ thực hiện các thủ tục hành chính y tế.

Kể từ khi ra mắt vào tháng 11/2021, dịch vụ hỗ trợ đi bệnh viện của Seoul đã được sử dụng khoảng 70.000 lần với tỷ lệ hài lòng trên 90%.

Đối với những cư dân gặp khó khăn khi tự chuyển nhà, người đồng hành sẵn sàng hỗ trợ trong tối đa 6 tiếng vào ngày chuyển nhà để giúp kiểm tra nhà cửa, đăng ký thay đổi địa chỉ và thanh toán các hóa đơn tiện ích, cùng các thủ tục hành chính khác. Hiện chưa rõ dịch vụ này có mở rộng sang vận chuyển đồ đạc hay tháo dỡ kiện hàng hay không.

Dịch vụ dự kiến có chi phí 6.000 won (4 USD) cho mỗi giờ, tăng từ mức 5.000 won hiện tại, với số lần sử dụng tối đa được giới hạn ở mức 10 buổi một tháng hoặc 200 giờ một năm. Những người có thu nhập dưới mức trung bình sẽ có quyền tiếp cận 48 buổi miễn phí hàng năm.

Chính quyền đang thiết lập một đường dây điện thoại chuyên dụng kết nối cư dân cô đơn với người đồng hành để trò chuyện hoặc giới thiệu họ tới trung tâm phúc lợi sức khỏe tâm thần.

Hồng Hạnh (Theo SCMP)