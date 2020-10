Dịch vụ chèo thuyền Sup tự phát trên vịnh Hạ Long

Quảng NinhHàng trăm người chèo thuyền sup ở bến Đoan và cuối đường bao biển, nhiều người không mặc áo phao chèo ra khu vực tàu lớn qua lại.

Khu vực Bến Đoan (phường Hồng Gai, TP Hạ Long) và bãi biển nhân tạo cuối đường bao biển Hạ Long (phường Hồng Hà) gần đây nở rộ các cửa hàng cho thuê thuyền sup để chèo trên vịnh Hạ Long. Một số thanh niên cũng mang thuyền sup ra cho người dân thuê 200.000 đồng mỗi chiếc, sử dụng từ một đến ba tiếng.

Người lớn không mặc áo phao, trong đó có cả trẻ nhỏ chèo sup tại khu vực bãi biển nhân tạo đang thi công. Ảnh: Minh Cương

Mỗi buổi sáng và chiều, hàng chục người chèo sup ở đây. Nhiều người không mặc áo phao, trong đó có cả trẻ nhỏ, nhưng vẫn chèo ra xa cách bờ hàng trăm mét. Trong khi đó khu vực này là luồng lạch tàu thuyền qua lại. Phương tiện công vụ của Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Kiểm ngư và các tàu xuồng của Ban quản lý vịnh Hạ Long thường xuyên hoạt động.

"Nhiều người chèo thuyền sup ra tận hòn núi bên ngoài, cách xa bờ hàng trăm mét, rất nguy hiểm vì nước biển sâu, nhiều thuyền qua lại. Tôi không thấy đơn vị nào nhắc nhở", chị Mai ở TP Hạ Long nói.

Nhóm thanh niên mang thuyền sup ra bãi biển cho thuê với giá 200.000 đồng mỗi chiếc. Ảnh: Minh Cương

Ông Phạm Đình Huỳnh, Phó trưởng ban quản lý vịnh Hạ Long, cho biết các thuyền sup hoạt động mang tính tự phát. Khu vực Bến Đoan và đường bao biển là vùng đệm của vịnh, chưa được khoanh vùng cho chèo thuyền sup. Việc các thuyền này hoạt động tiềm ẩn nhiều nguy cơ về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trên vịnh Hạ Long, gây khó khăn cho công tác quản lý di sản.

"Sup là phương tiện vui chơi giải trí, thể thao hoạt động theo Nghị định 48, không cần đăng ký cấp phép, nhưng chỉ được hoạt động ở vùng được cho phép", ông Huỳnh nói và cho biết đã gửi văn bản đến UBND TP Hạ Long để có hướng xử lý.

Ông Vũ Hồng Sơn, quyền Chủ tịch UBND TP Hạ Long, từ chối trả lời về việc này.

Minh Cương