Địa thế ba mặt giáp sông tạo nền tảng sinh thái cho Van Phuc City

Lợi thế bán đảo cùng mảng xanh chiếm tới 60% tạo môi trường sống sinh thái và tiềm năng gia tăng giá trị bất động sản tại Van Phuc City.

Theo Báo cáo Tâm lý người tiêu dùng bất động sản quý IV/2024 do Batdongsan công bố, 86% người tham gia khảo sát quan tâm đến bất động sản có yếu tố xanh, trong khi 94% sẵn sàng chi trả cao hơn cho môi trường sống bền vững. Số liệu này cho thấy tiêu chí sinh thái dần được ưu tiên trong lựa chọn nơi an cư tại các đô thị lớn.

Trong bối cảnh đó, Van Phuc City được quy hoạch trên thế bán đảo với ba mặt giáp sông Sài Gòn. Lợi thế địa hình giúp dự án hình thành không gian cảnh quan mở, đồng thời tác động đến điều kiện vi khí hậu nội khu.

Cư dân vui chơi trong không gian xanh ven sông. Ảnh: VPG

Theo chủ đầu tư, nhờ tiếp giáp sông và mật độ cây xanh lớn, nền nhiệt khu vực có thể thấp hơn lân cận khoảng 2-3 độ C vào nhiều thời điểm. Gió từ mặt nước hỗ trợ lưu thông không khí, góp phần giảm cảm giác oi bức ở khu vực có mật độ xây dựng cao.

Dự án cũng dành khoảng 60% diện tích cho cây xanh và mặt nước, gồm sông Sài Gòn, hồ Đại Nhật 16 ha và kênh Sông Trăng. Dải công viên ven sông The Long Park dài 3,4 km tạo trục cảnh quan xuyên suốt, đồng thời mang đến không gian cho hoạt động đi bộ, chạy bộ, đạp xe ngoài trời.

Công viên ven sông The Long Park dài 3,4 km. Ảnh: VPG

"Khi môi trường sống có độ thông thoáng và chất lượng không khí tốt hơn, cư dân sẽ cảm nhận thấy sức khỏe thể chất cải thiện theo thời gian", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Từ nền tảng đó, yếu tố tinh thần cũng được chú trọng. Không gian mở, tầm nhìn hướng sông và mảng xanh liên hoàn giúp giảm áp lực thị giác và tiếng ồn đô thị. Việc tiếp xúc thường xuyên với thiên nhiên được nhiều nghiên cứu ghi nhận có thể hỗ trợ giảm căng thẳng và nâng cao trạng thái cảm xúc. Thay vì phải tìm đến các điểm nghỉ dưỡng xa trung tâm, cư dân có thể tái tạo năng lượng ngay tại nơi ở.

60% diện tích tại Van Phuc City dành cho mảng xanh và mặt nước. Ảnh: VPG

Song song giá trị sử dụng, lợi thế địa hình ba mặt giáp sông còn tạo nền tảng cho giá trị tài sản. Đại diện Van Phuc Group cho biết, khi quỹ đất ven sông tại TP HCM ngày càng hạn chế, những dự án sở hữu yếu tố mặt nước tự nhiên thường có nguồn cung giới hạn và khả năng duy trì sức hút trên thị trường thứ cấp.

Ngoài ra, dưới góc nhìn phong thủy Á Đông, thế đất được bao bọc bởi sông nước gắn với quan niệm "tụ thủy sinh tài", thường được xem là yếu tố thuận lợi về tích lũy và giữ giá trị tài sản.

3 mặt Van Phuc City được bao quanh bởi sông Sài Gòn. Ảnh: VPG

Trong bối cảnh nguồn cung nhà ở ven sông tại TP HCM ngày càng hạn chế, những dự án sở hữu vị trí đặc thù và quy hoạch bài bản thường duy trì lợi thế. Với nền tảng đã hình thành, Van Phuc City vừa đáp ứng nhu cầu ở thực, vừa được xem là tài sản có khả năng tích lũy dài hạn. Song song giá trị tài chính, môi trường sống ổn định cùng hệ thống tiện ích giáo dục, y tế và dịch vụ nội khu góp phần định hình không gian an cư lâu dài.

Song Anh