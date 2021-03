Địa ốc Nam Phú Quốc đón cơ hội bứt phá

Đô thị hóa tạo động lực cho bất động sản

Xem đô thị hóa như quá trình tất yếu để sẵn sàng mọi nguồn lực đón đầu, là một trong những nguyên lý được Singapore áp dụng để trở thành một trong số những điểm đến năng động, văn minh và phát triển bền vững hàng đầu thế giới. Theo các chuyên gia, đô thị hóa tương tác chặt chẽ với chuyển dịch đất đai từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ; từ đất nông nghiệp sang đất đô thị; đồng thời đi liền với phát triển ngành xây dựng và thị trường bất động sản. Từ đó tạo sự tương tác với tăng trưởng GDP.

Tại Việt Nam, đi cùng tốc độ phát triển đô thị hóa, những đồ thị thẳng đứng về giá trị bất động sản đã nhanh chóng được thiết lập tại Hà Nội, TP HCM hay Nha Trang, Đà Nẵng... Theo khảo sát của chuyên trang batdongsan.com.vn, giá nhà mặt phố ở quận trung tâm Hà Nội, đặc biệt là quận Hoàn Kiếm hiện đã tăng tới 33 lần so với giai đoạn năm 2002. Ở các đô thị tầm cỡ khu vực giá nhà còn tăng rất mạnh.

Hong Kong với diện tích chỉ hơn 1.000 km2, nhưng dân số tại đây đạt 7,5 triệu người vào năm 2021, hay Singapore chỉ với hơn 700 km2 nhưng có gần 6 triệu người dân. Theo các chuyên gia, đây là những vùng đất có sự tương đồng về diện tích và được xem là mục tiêu thịnh vượng hướng tới trong tương lai của Phú Quốc. Tất cả đều áp dụng mô hình đô thị "nén" để làm chủ được diện tích, không gian, phát triển bền vững cho quốc gia. Tuy nhiên, giá bất động sản là thứ mà Hong Kong hay Singapore khó "làm chủ" nhất. Phú Quốc hội tụ đủ yếu tố bứt phá, đặc biệt quá trình đô thị hóa để hình thành những trung tâm đô thị sầm uất mới.

Quá trình đô thị hóa dự kiến sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho bất động sản Phú Quốc.

Trong ảnh là Sun Grand City Hillside Residence - dự án nổi bật của Sun Group tại Nam Phú Quốc. Ảnh: Ánh Dương.

Theo kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị, người được lựa chọn để đặt nền móng quy hoạch cho Nam Phú Quốc - trung tâm động lực phát triển mới của đảo, Phú Quốc trong tương lai không chỉ là một thành phố du lịch mà phải đóng vai trò đa năng. Đây là một thành phố biển đảo, thành phố cảng, một trung tâm kinh tế tài chính quốc tế.

Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị nhận định, với dự báo trên, đến năm 2030, tổng dân số Phú Quốc có thể đạt 500.000 người, gấp 3 lần con số hiện tại và dự kiến tăng trưởng nhiều hơn nữa vào năm 2050. Năm 2019, khách du lịch là 5,1 triệu người. Song, với hạ tầng cơ sở hiện có, tổng lượt khách du lịch đến Phú Quốc có thể đạt được là 10 triệu người trong tương lai gần.

Để đáp ứng quy mô dân số, quy mô lượng khách, cũng như sự vươn mình của các ngành kinh tế như vậy, ngay từ lúc này, Phú Quốc đã có sự đầu tư chuẩn bị mạnh về hạ tầng với các quần thể, hệ sinh thái du lịch đang hình thành ở Nam đảo. Trong đó, giới đầu tư bất động sản có thể nhanh chóng tìm ra những cơ hội về lợi nhuận từ thị trường này.

Lợi thế của Nam Phú Quốc

Trong làn sóng đầu tư vào Phú Quốc với hàng tỷ USD rót vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí, Nam Phú Quốc được xem là một trong những khu vực phát triển toàn diện, hiệu quả nhất thành phố đảo.

Nam Phú Quốc là một trong những khu vực phát triển mạnh mẽ và toàn diện nhất thành phố đảo. Ảnh: Ánh Dương.

Theo nhà đầu tư Sun Group, chỉ sau 5 năm kiến tạo, đến nay, một Nam đảo mới đã được khởi sinh bằng hệ sinh thái 3 lĩnh vực gồm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bất động sản cao cấp với gần 50 công trình đẳng cấp. Các dự án bất động sản tiêu biểu như nhà phố sở hữu lâu dài tại khu đô thị kiểu mẫu Sun Grand City New An Thoi, shophouse mặt biển kinh doanh Sun Premier Village Primavera hay dòng căn hộ Sun Grand City Hillside Residence...

Với các dự án nổi bật thị trường, khu vực phía Nam đảo, trong đó phường An Thới dần trở thành một trong những điểm đến sôi động, hút hàng nghìn người trong nhiều sự kiện như: lễ công bố thành lập thành phố, đêm countdown chào năm mới 2021, hay các đêm hội Trung thu, Noel năm 2021.

"Sự bổ trợ từ các hoạt động, lễ hội, sự kiện, du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đã tạo tiềm năng kinh doanh dịch vụ lớn và triển vọng gia tăng giá trị cho các dự án bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng ở Nam đảo", đại diện Sun Group cho hay.

Theo ông Nguyễn Văn Đính - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, giá bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam hiện nay so với các phân khúc khác có thể là cao, nhưng so với thế giới thì còn quá thấp, chỉ bằng khoảng 1/10-1/8 so với Australia, Singapore.

Bất động sản Nam Phú Quốc được dự báo sẽ tăng giá bứt phá trong thời gian tới. Ảnh: Ánh Dương.

Ông Đính cho biết, một căn hộ condotel ở Việt Nam bình quân khoảng 100.000 USD, nhưng tại Singapore, một căn cùng diện tích có giá 800.000 đến một triệu USD. Nếu Việt Nam có chiến lược phát triển phù hợp thì giá bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng sẽ có thể còn tăng trưởng mạnh mẽ hơn, đặc biệt tại khu vực được quy hoạch bài bản ở thành phố Phú Quốc.

Theo các chuyên gia, sau thời gian phát triển nóng, giá bất động sản Phú Quốc liên tục bị đẩy lên cao, đến giữa năm 2018, thị trường đã phát triển chậm lại và có dấu hiệu đi ngang, giao dịch nhà đất trong dân trầm lắng. Tuy nhiên, bất động sản Nam Phú Quốc vẫn thu hút giới đầu tư bởi được quy hoạch bài bản, đồng bộ, chủ đầu tư uy tín và có thể tăng giá bứt phá theo thời gian.

Thư Kỳ