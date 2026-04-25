'Địa đạo' mở màn Đợt phim Kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2026

"Địa đạo" - phim chiến tranh lấy bối cảnh Củ Chi - được chiếu mở màn sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn năm nay tại Quảng Ninh.

Đợt phim do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức từ ngày 25/4 - 23/5. Địa đạo - mặt trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên được chọn chiếu vào lễ khai mạc tối 25/4, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh.

Dàn nhân vật phim "Địa đạo". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Tác phẩm là một trong những phim gây tiếng vang năm 2025. Phim đạt doanh thu hơn 170 tỷ đồng, nhận giải Bông sen bạc dành cho Phim truyện điện ảnh xuất sắc, tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24. Kịch bản xoay quanh nhóm du kích 21 người bám trụ ở Củ Chi, sau trận càn Cedar Falls (năm 1967) của Mỹ.

Đội trưởng Bảy Theo (diễn viên Thái Hòa đóng) và các đồng đội được giao nhiệm vụ bảo vệ địa bàn cho nhóm thông tin tình báo chiến lược. Tuy nhiên, các cuộc liên lạc của họ bị quân địch phát hiện. Những chiến sĩ du kích rơi vào tình thế nguy hiểm, đối mặt nhiều trận càn quét. Dự án kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, là phim chiến tranh được làm từ ngân sách xã hội hóa.

Một trong những điểm sáng của phim là diễn xuất của Thái Hòa với vai chính - đội trưởng Bảy Theo. Thiết kế mỹ thuật cho bối cảnh là một nỗ lực của đoàn phim. Đa phần phân cảnh diễn ra dưới lòng đất, việc quay phim trong không gian chật hẹp là thách thức lớn. Trước đây, hầu như chưa đơn vị nào quay điện ảnh về cuộc chiến ở Củ Chi, do đó êkíp Bùi Thạc Chuyên phải dàn dựng hầu hết nội cảnh (dưới đất).

Ca khúc "Mặt trời trong bóng tối" (Hứa Kim Tuyền sáng tác) Ca khúc "Mặt trời trong bóng tối" (Hứa Kim Tuyền sáng tác) - nhạc phim "Địa đạo". Video: Đoàn phim cung cấp

Ngoài Địa đạo, nhiều tác phẩm được chiếu ở sự kiện, như phim tài liệu Theo dấu chân cha, Bác sĩ ở xã đảo, Cựu binh phố cổ, Giấy dó - cuộc hành trình trở về, Hai chiến tuyến. Mảng hoạt hình có phim Chú bé loắt choắt, Lời hứa Điện Biên, Vầng sáng ấm áp, Những viên bi sắc màu, Poocbaga. Bên cạnh việc chiếu trong rạp và các đội chiếu phim lưu động, một số tác phẩm được phát hành trên nền tảng số.

Sự kiện diễn ra từ ngày 25/4 - 23/5, mừng các ngày lễ 30/4, 1/5, 7/5, 19/5. Ban tổ chức kỳ vọng đợt phim lan tỏa các giá trị văn hóa, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, tạo không khí phấn khởi hướng tới các sự kiện trọng đại.

Mai Nhật