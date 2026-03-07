Đi tiểu thường xuyên khi uống bia có phải bị thận?

Sau uống bia, tôi thường đi vệ sinh rất nhiều, khoảng 5-7 lần trong vài tiếng, liệu có phải do thận yếu, yếu sinh lý không?(Hòa, 22 tuổi, Hà Nội).

Trả lời:

Tần suất đi tiểu ở người bình thường dao động 4-6 lần trong vòng 24 giờ, 2-4 lần trong ngày, một lần trước khi đi ngủ, không tiểu đêm. Tiểu nhiều là tiểu trên 10 lần vào ban ngày và trên ba lần vào ban đêm.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, gồm cả nguyên nhân trong và ngoài hệ tiết niệu, không riêng bệnh thận. Đi tiểu nhiều lần thì có thể do các bệnh liên quan đến bàng quang như viêm bàng quang, bàng quang tăng hoạt, bàng quang thần kinh, sỏi bàng quang, ung thư bàng quang... Những bệnh này ảnh hưởng đến khả năng giữ và tống thoát nước tiểu của bàng quang dẫn đến tiểu nhiều, khó kiểm soát. Một số vấn đề liên quan đến tuyến tiền liệt như phì đại lành tính tuyến tiền liệt hay có khối u ác tính ở tuyến tiền liệt cũng khiến người bệnh đi tiểu nhiều lần.

Trường hợp nam giới bị tiền liệt tuyến, nữ giới bị viêm bàng quang hoặc mắc hội chứng bàng quang tăng hoạt cũng gây tiểu nhiều.

Tình trạng đi tiểu nhiều sau uống bia là cơ chế sinh lý bình thường. Việc nạp một lượng lớn chất lỏng trong thời gian ngắn vốn đã tạo áp lực lên thận, kết hợp với hormone ADH (Antidiuretic) bị ức chế khiến tốc độ làm đầy bàng quang diễn ra cực nhanh.

Để giảm bớt tình trạng mệt mỏi vào sáng hôm sau, bạn nên uống xen kẽ một ly nước lọc sau mỗi ly bia để bù đắp lại lượng nước mà thận đã đào thải ra do thiếu ADH.

Không nên lạm dụng bia rượu, ảnh hưởng sức khỏe. Ảnh: Thư Anh

Ngoài ra, mọi người cần thực hiện lối sống lành mạnh, ăn cân bằng, uống đủ nước, không ăn mặn, hạn chế đồ ăn nhanh và lạm dụng thức uống có cồn, nói không với thuốc lá. Tập thể dục thể thao hàng ngày tùy theo tình trạng sức khỏe từng cá nhân. Tránh sử dụng thuốc bừa bãi đặc biệt là các thuốc không cần kê đơn, thuốc thảo dược không rõ nguồn gốc. Không nên sử dụng chất kích thích (cà phê, trà, rượu bia, thuốc lá) vào buổi tối, gây căng thẳng thần kinh, mất ngủ.

Nên chủ động đi khám kiểm tra sức khỏe định kỳ và tầm soát bệnh thận ít nhất một lần mỗi năm. Khi có những dấu hiệu, triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh thận như mệt mỏi, xanh xao, ăn uống kém, buồn nôn và nôn, rối loạn tiểu

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Quang Khải

Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện E