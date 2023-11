Di tích Huế chìm trong nước lũ

Nằm bên sông Phổ Lợi, đình làng Dương Nổ (góc phải), di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, gắn bó những năm tháng tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng bị ngập khoảng một mét.

Đến sáng nay, nước lũ sông Hương đã rút xuống dưới báo động ba, giảm 0,8 m so với đỉnh lũ tối qua. Mức độ và diện ngập đã giảm một phần. Tuy nhiên, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh khuyến cáo người dân chưa nên hạ đồ xuống vì mực nước sông Hương có thể lên lại trong hôm nay và ngày mai do địa bàn vẫn mưa to.