Di tích, biểu tượng ba miền tại triển lãm '80 năm độc lập'

Khu vực này cũng giới thiệu sản phẩm của các thương hiệu, doanh nghiệp gắn liền với hành trình phát triển của đất nước.

Tại triển lãm, người xem cũng được tận mắt trải nghiệm nhiều thành tựu công nghệ mới "make in Việt Nam" như màn trình diễn robot hình người của VinMotion hay hệ sinh thái xe điện toàn diện của VinFast.