Di tích, biểu tượng ba miền tại triển lãm '80 năm độc lập'

Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, lớn nhất Đông Nam Á và top 10 thế giới, vừa khánh thành tại Đông Anh. Triển lãm có quy mô lớn với hơn 200 đơn vị tham gia, bao gồm các bộ, ban, ngành, 34 tỉnh thành và hàng trăm doanh nghiệp. Không gian bên trong sẽ là nơi trưng bày nhiều thương hiệu quốc dân và phác họa bức tranh toàn cảnh về chặng đường phát triển của đất nước trong 80 năm qua.
Khu triển lãm có diện tích 900.000 m2 được thiết kế theo biểu tượng Thần Kim Quy. Khách tham quan sẽ cảm nhận như đang ngược dòng thời gian trở về những năm tháng thiêng liêng của dân tộc. Lá cờ đỏ sao vàng và cờ đỏ búa liềm được treo trang trọng tạo nên không gian tự hào.
Toàn triển lãm chia thành hai không gian lớn: trong nhà và ngoài trời.
Khu triển lãm trong nhà được chia thành 6 chủ đề, gắn liền với hành trình phát triển của đất nước: Việt Nam - Đất nước - Con người; 95 năm cờ Đảng soi đường; Kiến tạo và phát triển; Đầu tàu kinh tế; Khởi nghiệp kiến quốc; Tỉnh giàu nước mạnh.
Đại sảnh lớn với các chủ đề khác nhau theo hành trình phát triển của đất nước.
Nhà triển lãm Khối A tập trung trưng bày các thành tựu của 12 nền công nghiệp văn hóa, từ điện ảnh, kiến trúc, thủ công mỹ nghệ, thời trang... đến phần mềm trò chơi.
Khu triển lãm ngoài trời rộng khoảng 200.000 m2 với các chủ đề: Ngày hội non sông; Khát vọng bầu trời - Vì tương lai xanh; Thanh gươm và Lá chắn. Trong ảnh là chuyên cơ từng chở Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, được trưng bày tại triển lãm.
Các mô hình máy móc, kỹ thuật hiện đại thể hiện tinh thần "khởi nghiệp kiến quốc".
Khu vực này cũng giới thiệu sản phẩm của các thương hiệu, doanh nghiệp gắn liền với hành trình phát triển của đất nước.
Tại triển lãm, người xem cũng được tận mắt trải nghiệm nhiều thành tựu công nghệ mới "make in Việt Nam" như màn trình diễn robot hình người của VinMotion hay hệ sinh thái xe điện toàn diện của VinFast.
Để kịp tiến độ, hàng nghìn công nhân và kỹ sư đã làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm. Mỗi chi tiết từ gian hàng đến ánh sáng đều được chăm chút tỉ mỉ. Sự kiện này không chỉ là triển lãm, còn là món quà tinh thần dành cho người dân dịp Quốc khánh 2/9. Trong ảnh là mô hình đoàn tàu Thống Nhất, một biểu tượng của tinh thần đoàn kết dân tộc.
Ông Trần Lê Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, cho biết lãnh đạo từ trung ương đến địa phương luôn theo sát từng bước để khẳng định tầm vóc quốc gia của sự kiện này.
"Triển lãm '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc' là điểm hẹn văn hóa lịch sử không thể bỏ lỡ dịp Quốc khánh. Sự kiện kéo dài đến ngày 2/9, hy vọng trở thành nơi để hàng triệu trái tim hướng về", ông Phương nói.
Thanh Thư
Ảnh: Vingroup