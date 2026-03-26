Đi quá giới hạn với chị đồng nghiệp, giờ tôi bị uy hiếp

Tôi nói rõ mối quan hệ này không thể đi đến đâu, mong dừng lại, chị đồng ý nhưng vẫn theo dõi tôi, kết bạn với bạn gái tôi.

Tôi 29 tuổi. Đầu tháng 7 năm ngoái, tôi vào làm ở cơ quan mới, chưa được một tuần, có chị 31 tuổi cùng cơ quan chủ động làm quen. Sau này tôi mới biết chị vừa ly dị chồng hồi đầu năm. Theo lời chị kể, chồng cũ của chị từng làm cùng cơ quan, vì cờ bạc và gái gú nên hai người chia tay. Chị là người khéo ăn nói, đảm đang, thường xuyên đăng bài hướng dẫn nấu ăn, pha chế. Ban đầu, chị thể hiện là người rất tốt, luôn quan tâm, chỉ bảo tôi từ công việc đến cách hòa nhập với môi trường mới.

Khi mới vào làm, có người hướng dẫn như vậy, tôi rất mừng và nghĩ mình may mắn. Chị quen biết nhiều cán bộ, trưởng phòng, vì thế các thông tin trong cơ quan chị thường biết rất sớm. Chúng tôi nói chuyện, tâm sự khá nhiều. Tôi dần coi chị như một người chị, người bạn tri kỷ. Tôi kể cho chị nghe mọi chuyện về gia đình, bản thân, các mối quan hệ, kể cả chuyện tình cảm trước đây. Sau một thời gian, tôi nhận ra hầu hết những câu chuyện chị kể về người khác đều là nói xấu, xoay quanh chuyện cặp kè, tình tiền, chức quyền.

Một hôm, chị rủ tôi đi nhậu. Dù không uống được nhiều nhưng nghĩ đơn giản rằng phụ nữ thường uống kém nên tôi đồng ý. Đây cũng là sai lầm lớn nhất của tôi. Thực tế, chị uống rất khỏe, còn tôi chỉ vài chai đã say. Tối hôm đó, tôi không làm chủ được bản thân, đã đi quá giới hạn với chị. Khi tỉnh lại, tôi xin lỗi và muốn chấm dứt mối quan hệ này. Chị dùng những lời lẽ ngọt ngào, nói rằng có tình cảm với tôi, chỉ cần một người quan tâm, chia sẻ. Thậm chí chị còn gửi cho tôi những hình ảnh nhạy cảm. Không hiểu vì sao, tôi lại mất lý trí và tiếp tục lún sâu vào mối quan hệ này.

Trong khi đó, vào khoảng tháng 6 năm ngoái, tôi cũng bắt đầu làm quen em, bạn gái hiện tại. Thời điểm đó, tôi được giới thiệu vài người vì gia đình giục chuyện lập gia đình. Sau một thời gian, tôi chỉ còn liên lạc với em. Ban đầu tôi chưa dám xác định lâu dài, càng tiếp xúc tôi càng có tình cảm với em. Đến cuối tháng 8, tôi nói rõ với chị rằng mối quan hệ giữa chúng tôi không thể đi đến đâu và mong dừng lại, chỉ giữ quan hệ đồng nghiệp. Chị đồng ý nhưng mọi chuyện không dừng lại như vậy. Chị vẫn theo dõi tôi, kết bạn với bạn gái tôi và cả những người quen của tôi. Trong cơ quan bắt đầu xuất hiện những tin đồn về tôi. Tôi nghi ngờ chị vì chị là người duy nhất tôi từng tâm sự mọi chuyện, kể cả về em và những suy nghĩ cá nhân.

Gần đây, chị còn nói tôi có quan hệ với một chị nữa trong cơ quan, bằng chứng là thời gian online mạng xã hội trùng nhau. Trong thực tế, tôi chỉ kết bạn Facebook với chị đó để bán hàng online, chị ấy có mua 3-4 lần. Chúng tôi chỉ nói chuyện đúng những lần đó, không có gì hơn.

Từ tháng 10, chị liên tục nhắn tin chửi bới, dùng lời lẽ xúc phạm, thậm chí nguyền rủa cả tôi và gia đình. Tôi không thể tin được một người trước đây nói chuyện về đạo đức, tình cảm lại có thể như vậy. Tôi giải thích nhẹ nhàng nhưng chị không nghe, vẫn lấy những suy đoán vô căn cứ để gây sự. Khi tôi đi làm muộn hoặc tranh thủ giao hàng, chị cũng suy diễn thành chuyện đi nhà nghỉ. Không chịu nổi, tôi phản ứng lại nhưng chưa bao giờ nói quá đáng như chị. Chị còn dọa sẽ nói chuyện này với gia đình tôi, gia đình bạn gái và tất cả những người quen biết.

Về phía bạn gái, từ khi xác định tình cảm, tôi luôn nghiêm túc và không còn bất kỳ mối quan hệ nào khác. Tôi dự định tối nay sẽ nói mọi chuyện với em, để em quyết định, vì gia đình đang giục cưới. Tôi biết mình có lỗi trong chuyện này, nhưng việc bị vu khống cặp kè với người đã có gia đình là điều tôi không thể chấp nhận. Mong mọi người cho tôi lời khuyên làm sao để chứng minh những điều chị kia nói là không đúng sự thật? Nếu sự việc đi quá xa, tôi đã nghĩ đến việc nhờ pháp luật can thiệp. Còn chuyện với bạn gái, tôi sẽ tôn trọng quyết định của em.

Dũng Hòa