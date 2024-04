Đi quá giới hạn với bạn gái nên giờ tôi trăn trở nhiều điều

Em luôn nhắc nhở tôi là người đầu tiên của em và nếu sau này không thể cưới nhau thì em cũng không dám yêu ai nữa.

Tôi có bạn gái, cả hai đều 24 tuổi, yêu nhau gần một năm. Bạn gái tôi là con thứ hai trong gia đình có năm anh chị em. Nhà chúng tôi cách nhau 180 km. Em học gần nhà tôi, ra trường và đi làm trước tôi hai năm. Tôi vài lần đề nghị được về nhà em chơi, thăm ba mẹ em. Thế nhưng bằng cách này hay cách khác, em vẫn chưa cho tôi cơ hội được đến nhà. Trước khi quen tôi, em đã trải qua hai mối tình. Tôi cảm nhận em là cô gái tốt tính, yêu thương gia đình và cũng yêu tôi.

Gia đình tôi cũng có năm anh chị em, tôi là đứa thứ tư. Từ nhỏ tôi sống tự lập, một mình, do bố mẹ đi làm xa. Tôi học đại học tại một thành phố khác, sau này khi ra trường tôi về gần nhà làm việc và có cơ hội được gặp em. Em là mối tình đầu tiên của tôi. Ban đầu, tôi ấn tượng với vẻ ngoài xinh xắn, da trắng, biết cách ăn mặc và giọng nói cảm thấy rất hay của em. Tôi theo đuổi em khoảng ba tháng thì tỏ tình và được em đồng ý. Khi yêu, tôi nhận thấy em hay giận dỗi. Thời gian đầu khi quen em, có những lần em giận, tôi phải tới chỗ em để xin lỗi, có hôm 23h, có hôm 3h sáng tôi cũng phải tới. Cứ mỗi lần như vậy, sáng hôm sau tôi không còn năng lượng để làm việc. Thời gian đó em đang chưa tìm được việc làm.

Sau này chúng tôi yêu xa, do em đổi nơi làm việc nên không còn chuyện đó nữa. Có những lý do như là: không tương tác trên mạng xã hội với người yêu, đi chơi không thông báo hay có một lần tôi có việc phải làm ngoài giờ tại công ty, khi đó em rủ tôi đi chơi tôi không đi được. Em cho rằng tôi chỉ biết tới công việc mà không quan tâm em. Nhiều lần tôi mong muốn em hiểu cho sự cố gắng của mình, cũng chỉ để sau này có một cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên tôi nhận thấy tư duy của hai đứa quá khác nhau, nếu tôi chọn công việc thì chắc chắn sẽ nhận lại sự trách móc từ em. Còn em thường chuyển việc với rất nhiều lý do, chỉ trong sáu tháng em đã chuyển tới năm công ty ở ba thành phố khác nhau. Mỗi lần như vậy phải cùng em chuyển trọ, chuyển đồ, thật sự rất mệt mỏi.

Tôi khuyên em nên nhẫn nại, cố gắng làm trên sáu tháng sau đó mới đánh giá về sự phù hợp trong công việc, thế nhưng dường như vẫn vô ích. Hầu hết các lần giận nhau, em đều chủ động chia tay. Nếu trong một việc nào đó trái ý em, em sẽ khó chịu và tôi thật sự không thoải mái vào những lúc như vậy. Khi yêu tôi đều hết mình với người yêu, thế nhưng cũng cân bằng với công việc và những mối quan hệ khác. Tôi sẽ đưa em đi chơi vào những ngày cuối tuần hoặc ngày được nghỉ. Hầu hết những lần hẹn hò hay đi chơi, tôi sẽ là người trả tiền, rồi mua quà tặng em vào ngày sinh nhật hoặc dịp lễ.

Có những cuối tuần, khi tan làm tôi sẽ chạy xe máy tới nơi em làm việc để đi chơi với em, khoảng 120 km. Tôi nhận ra đôi khi mình cũng vô tâm. Thỉnh thoảng tôi đi chơi với bạn bè, đồng nghiệp (đa số là nam) mà quên nói với em. Có quá nhiều ngày lễ để tặng quà nên thi thoảng tôi cũng quên một vài ngày. Trong lúc yêu, chúng tôi đã đi quá giới hạn. Tôi phải trăn trở rất nhiều, nếu tiếp tục, sau này sẽ không biết còn chia tay bao nhiều lần nữa. Nếu dừng lại, thật lòng tôi không muốn.

Sắp tới tôi dự định ra nước ngoài làm việc, em không muốn tôi đi, còn tôi hiểu được rằng bản thân chưa có gì vào lúc này, phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi trao đổi và phân tích, mong muốn em đi cùng nhưng em không đồng ý. Em chỉ cho phép tôi đi tối đa một năm, nếu hơn thì mọi thứ sẽ dừng lại. Tôi không biết phải làm sao, mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Huy Hoàng

