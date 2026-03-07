Di chúc dù công chứng vẫn bị tòa án tuyên vô hiệu trong trường hợp nào?

Tôi đang mắc ung thư giai đoạn cuối, sức khỏe ngày càng yếu nên dự định trong tuần tới sẽ lập di chúc để lại tài sản cho vợ và các con, mong mọi việc được rõ ràng.

Trước đây, tôi vẫn nghĩ rằng chỉ cần di chúc được công chứng thì đương nhiên sẽ có hiệu lực pháp luật, không ai có thể yêu cầu hủy bỏ.

Tuy nhiên, em họ tôi lại nói rằng thực tế có không ít trường hợp di chúc dù đã được công chứng nhưng vẫn bị tòa án tuyên vô hiệu nếu không đáp ứng đúng điều kiện theo quy định của pháp luật. Nghe vậy, tôi thực sự lo lắng, vì điều tôi mong muốn nhất lúc này là ý nguyện của mình được tôn trọng và thực hiện đúng sau khi qua đời.

Vì vậy, tôi muốn hỏi: Những trường hợp nào di chúc đã được công chứng nhưng vẫn có thể bị tuyên vô hiệu? Trong hoàn cảnh sức khỏe không còn nhiều thời gian, tôi cần làm gì để bảo đảm di chúc được lập hợp pháp, đúng trình tự, thể hiện đúng ý chí tự nguyện và hạn chế tối đa nguy cơ bị tranh chấp, bị tuyên vô hiệu về sau?

Độc giả Thanh Mận

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn