Đi cạnh nhau, em tin anh sẽ tự hào

Mong anh cũng có suy nghĩ giống em rằng: "Chỉ cần gặp đúng người, mọi khổ đau trong quá khứ đều không còn quan trọng nữa, vì từ đây em đã có anh ở bên rồi, anh có em ở bên rồi". Em đã một lần đăng bài, có lẽ duyên chưa đủ để bước đi cùng một người, nhưng em vẫn nghĩ nếu mình đủ duyên, đủ phận, chắc chắn em sẽ gặp được anh. Em trên hành trình tự chăm sóc bản thân và người thân, vẫn bước đi một mình nếu không tìm được anh. Yêu một người thì dễ nhưng để thấu hiểu, trọn vẹn và sâu sắc thì cần rất nhiều nỗ lực.

Em tự hỏi, trong những hạnh phúc em đang đi tìm, đâu mới là hạnh phúc em cần? Em đã rất nhiều lần suy nghĩ về những điều mình đang cố gắng cho thứ hạnh phúc mà em gọi là hạnh phúc mong chờ. Cả một đời quá dài, không ai muốn mình là tạm bợ. Em không thích sự tạm bợ đó, nên hay buồn, hay suy nghĩ về điều ấy.

Cả anh và em đều không có lỗi trong quá khứ của nhau. Dù đúng hay sai cũng là lựa chọn của chúng ta năm đó. Em rất thích được ngồi cạnh và lắng nghe anh kể những câu chuyện về gia đình, về tuổi thơ, về điều gì làm anh vui, hạnh phúc hay những biến cố, về những nỗi đau, mất mát và những tổn thương của ngày xưa cũ... Vì với em, đó là cách duy khiến em hiểu về một người, người mà em muốn đi cùng.

Anh biết không? Trong tầng sâu nhất của nhân duyên, tri kỷ chưa bao giờ là thứ có thể dễ tìm. Nó đến như một sự trùng phùng đã được hẹn từ rất lâu: hợp ý không cần dò hỏi, hợp tâm không cần chứng minh, chạm nhau đúng ở những khoảng lặng mà lời nói là bất lực. Cuộc sống không thiếu bạn để cười, để đi cùng vài đoạn đường ngắn ngủi. Nhưng một người có thể nghe ra điều ta chưa kịp nói, nhận ra nỗi buồn ta còn giấu dưới lặng im, đó không phải may mắn mà là phước phận.

Em đã dừng lại cuộc hôn nhân của mình vì những bất đồng quan điểm trong cách sống và tính cách, hiện cùng nhau chăm sóc hai bạn nhỏ. Dù khó khăn nhưng em vẫn luôn cố gắng từng ngày. Các con rất cần em trong giai đoạn này, nên em chưa thể nghĩ đến bản thân nhiều, chỉ là đôi khi trong lòng không tránh khỏi những nỗi buồn. Em mong anh cũng có thể có cùng hoàn cảnh, cùng suy nghĩ về sự ưu tiên con cái trước nhé. Đến khi các con trưởng thành, mình cùng nắm tay, cùng nhau già đi.

Để anh hình dung về em: Em 35 tuổi nhưng người nhỏ, cũng dành thời gian tập luyện thể dục nên em cao 1m60 nặng có 48 kg thôi, được nhận xét trẻ so với tuổi, tóc dài, má lúm đồng tiền. Em đã tốt nghiệp thạc sĩ, đang làm công việc liên quan đến ngành luật. Mong anh ở Hà Nội, có sự trưởng thành, sâu sắc, tương đồng em một chút. Nếu anh xuất sắc, em rất tự hào về điều đó. Khi anh đi cạnh em, em cũng nghĩ anh sẽ rất tự hào về em đó. Dành can đảm để viết nên em mong nhân duyên sẽ giúp em tìm được đúng người. Em sẽ chọn một người mà em cảm thấy hợp nhất để nói chuyện thôi ạ. Anh hãy đọc chậm để hiểu chút về em, nếu cảm nhận được sự đồng điệu hãy gửi một bức ảnh kèm một bức thư chân thành để em hiểu về anh nhé, nếu không chúng ta sẽ lạc mất duyên đó.

