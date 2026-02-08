Nữ đồng nghiệp kém 10 tuổi tỏ tình sau khi tôi ly hôn

Tôi đang rất bối rối, phần vì tuổi tác chênh lệch lớn, phần vì sợ không xứng với cô ấy.

Tôi 39 tuổi, lấy vợ 8 năm và đã ly hôn được gần một năm. Tôi làm trưởng phòng tại một công ty với thu nhập khoảng 20-30 triệu đồng mỗi tháng, sống cùng con trai 7 tuổi. Trong công ty có bạn kế toán kém tôi 10 tuổi. Một năm trở lại đây, cô ấy hay qua nhà tôi chơi, cùng nấu ăn, dạy con trai tôi học... Cô ấy nói yêu thầm tôi mấy năm rồi. Xin chia sẻ thêm, chúng tôi làm cùng công ty đã 6 năm. Thật ra tôi cảm nhận tình cảm của cô ấy dành cho mình từ lâu. Trước đây vì là đàn ông đã có vợ nên tôi luôn giữ khoảng cách nhưng vẫn bất ngờ vì tin nhắn tỏ tình của cô ấy. Trong công ty, cô ấy được nhiều người mến vì tính cách nhẹ nhàng và kiềm chế cảm xúc tốt.

Nhân viên của tôi hay nói ẩn ý rằng tôi nên mở lòng vì không phải ai cũng may mắn có người con gái như cô ấy thương. Tôi hỏi "vì sao em chọn anh, một người từng đổ vỡ, không có gì quá nổi bật về sự nghiệp?", cô ấy nói rằng "Em yêu vì cảm nhận, không quan trọng những thứ khác. Em quan sát anh trong công việc, cách đối xử với nhân viên...". Em nói Tết này qua nhà em chơi, trước cho biết nhà, sau để cha mẹ em biết.

Tôi đang rất bối rối, phần vì tuổi tác chênh lệch lớn, phần vì sợ không xứng với cô ấy. Nhưng tôi cũng rất sợ mất cô ấy, người cho tôi cảm giác được tôn trọng, cảm nhận mái ấm gia đình sau giờ làm việc. Tôi có nên mở lòng để tìm kiếm hạnh phúc không? Mong các anh chị cho tôi xin lời khuyên.

Hùng Cường