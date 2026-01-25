Đi ăn, đi chơi suốt nhưng anh chưa bao giờ thể hiện tình cảm

Mọi thứ chỉ dừng lại ở nhắn tin, không có những cuộc gọi hỏi han buổi tối, không có các cuộc trò chuyện dài để hiểu nhau hơn.

Tôi 27 tuổi, không còn quá trẻ để yêu cho vui, chưa đủ bình thản để coi mọi chuyện tình cảm là nhẹ nhàng. Tôi quen anh qua bạn bè giới thiệu. Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã cảm mến anh bởi sự thông minh, cách nói chuyện hóm hỉnh và lịch sự. Anh không ồn ào, không khoa trương, đủ tinh tế để khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu. Sau buổi gặp đó, tôi chủ động gửi lời mời kết bạn trên mạng xã hội và nhận được sự đồng ý.

Không lâu sau, anh nhắn tin hỏi han, nói chuyện rất tự nhiên. Từ đó, tôi và anh thường xuyên trò chuyện với nhau. Cuối tuần, chúng tôi thỉnh thoảng rủ nhau đi ăn, đi chơi, thế nhưng hầu như đều đi cùng nhóm bạn của tôi hoặc bạn của anh. Có những buổi ăn uống, xem phim, cà phê, mỗi lần cũng tốn cả triệu bạc, anh là người chủ động chi trả, chưa bao giờ so đo hay tính toán.

Thế nhưng có một điều khiến tôi băn khoăn suốt thời gian dài, anh gần như không bao giờ gọi điện cho tôi, trừ những lúc cần hỏi địa điểm hay hẹn gặp khi đi chơi chung. Mọi thứ chỉ dừng lại ở nhắn tin, không có những cuộc gọi hỏi han buổi tối, không có các cuộc trò chuyện dài để hiểu nhau hơn. Điều đó khiến tôi vừa hy vọng vừa hoang mang. Đã 7-8 tháng trôi qua, mối quan hệ vẫn lưng chừng như vậy, tuổi tôi và anh đều không còn nhỏ để mập mờ quá lâu. Anh lại chưa từng nói thích, cũng chưa từng nói không. Nếu không có tình cảm, sao anh vẫn nhắn tin đều, đi ăn đi chơi, quan tâm tôi theo cách rất vừa phải? Còn nếu có, tại sao anh lại không tiến thêm bước nào?

Một chi tiết nhỏ nữa khiến tôi càng khó hiểu, khi tôi đăng ảnh lên trang cá nhân, anh vẫn like đầy đủ nhưng chưa bao giờ để lại một bình luận nào. Điều nhỏ nhặt ấy khiến tôi không biết mình đang ở vị trí nào trong lòng anh. Tôi không dám hỏi thẳng, cũng không dám tiến thêm, chỉ sợ mình hiểu sai. Cứ mập mờ như thế này, tôi lại sợ mình đánh mất thời gian và cả cơ hội của chính mình. Tôi chỉ mong một câu trả lời rõ ràng để biết nên tiếp tục hy vọng hay học cách buông tay. Mong được các bạn chia sẻ.

Hoàng Dung