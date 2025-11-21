Đi 140 km trong đêm để dẫn dụ bạn gái nhí vào nhà nghỉ

Hà NộiQuen nhau qua mạng xã hội vài hôm, Vũ Văn Tuấn từ Ninh Binh đến Hà Nội rủ bạn gái 12 tuổi vào nhà nghỉ "trú mưa", hai lần giao cấu.

Ngày 21/11/ Vũ Văn Tuấn, 19 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình bị TAND Hà Nội tuyên phạt 11 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Cáo trạng xác định, khoảng tháng 5, qua mạng xã hội Facebook, Tuấn quen cháu Ngân, khi đó 12 tuổi 7 tháng, trú Hà Nội. Đôi bên nhắn tin, vài ngày sau có quan hệ yêu đương.

Ngày 25/5, Tuấn nhắn tin hẹn bạn gái đi chơi và được đồng ý. Khoảng 0h50 cùng ngày, Tuấn lái xe máy vượt 140 km đến nhà cháu Ngân để đón đi.

VKS cáo buộc lấy lý do "trời mưa", Tuấn rủ cháu Ngân thuê một phòng tại nhà nghỉ ở phường Hoàng Mai (Hà Nội) để trú. Tuấn bị xác định đã 2 lần giao cấu với nạn nhân.

Đến 7h cùng ngày, chở bạn gái về nhà một người bạn, Tuấn sau đó lái xe về nhà mình ở Ninh Bình.

Chiều hôm đó, mẹ Ngân hỏi khi con gái có nhiều vết bầm tím ở cổ và được kể lại sự việc. Gia đình trình báo công an. Hai ngày sau, Tuấn bị bắt.

Gia đình nạn nhân không yêu cầu bồi thường dân sự, đề nghị xử lý Tuấn theo pháp luật.

Hải Thư