DHL và CMA CGM hợp tác thúc đẩy nhiên liệu sinh học hàng hải

DHL và CMA CGM triển khai sáng kiến nhiên liệu sinh học chung nhằm đẩy nhanh quá trình giảm phát thải CO2 trong vận tải biển.

Theo thỏa thuận, DHL và tập đoàn vận tải biển và logistics của Pháp CMA CGM sẽ cùng mua 8.990 tấn nhiên liệu sinh học thế hệ thứ hai. Lượng nhiên liệu này được ước tính giúp giảm khoảng 25.000 tấn CO2 so với việc sử dụng nhiên liệu hàng hải truyền thống, trong khuôn khổ dịch vụ GoGreen Plus của DHL.

Cả GoGreen Plus của DHL và ACT+ của CMA CGM đều cho phép khách hàng tích hợp giải pháp vận tải biển bền vững vào chuỗi logistics. Trong đó, ACT+ hỗ trợ các chủ hàng cắt giảm dấu chân carbon của lô hàng ở các mức 10%, 25%, 50% hoặc lên tới 83%, tính từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ.

Tàu container CMA CGM xếp dỡ hàng hóa tại cảng biển. Ảnh: CMA CGM

CMA CGM sẽ trực tiếp tiếp nhiên liệu sinh học cho đội tàu của mình, bảo đảm việc cắt giảm phát thải phù hợp với cơ chế "ghi nhận và yêu cầu bồi hoàn" của DHL. Cách tiếp cận này cho phép DHL thay thế nhiên liệu hóa thạch bằng nhiên liệu bền vững trong mạng lưới logistics và phân bổ lợi ích môi trường cho khách hàng trả phí, ngay cả khi hàng hóa của họ không được vận chuyển trực tiếp bằng các phương tiện sử dụng nhiên liệu xanh.

"Đây là một cột mốc nữa trong sứ mệnh xây dựng chuỗi cung ứng carbon thấp của chúng tôi", ông Casper Ellerbaek, Giám đốc vận tải biển toàn cầu của DHL Global Forwarding, cho biết. "Việc tận dụng nhiên liệu hàng hải bền vững giúp khách hàng đạt mục tiêu khí hậu và thúc đẩy tiến trình khử carbon thực chất".

Ông Olivier Nivoix, Phó chủ tịch điều hành phụ trách vận tải biển của Tập đoàn CMA CGM, cũng nhấn mạnh quan hệ hợp tác với DHL "cho thấy vai trò của hợp tác trong việc tăng tốc chuyển dịch sang vận tải biển carbon thấp".

Ngoài sáng kiến mới nhất này, hai doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội mở rộng sử dụng nhiên liệu phát thải thấp và phát triển các mô hình hợp tác nhằm khử carbon chuỗi cung ứng quốc tế.

Trước đó, vào tháng 10, DHL Global Forwarding và Hapag-Lloyd đã ký thỏa thuận khung ba năm nhằm cắt giảm phát thải Scope 3 thông qua việc sử dụng nhiên liệu hàng hải bền vững trong đội tàu của Hapag-Lloyd.

Hải My (Theo Logistics Manager)