DHL đưa xe tải điện Tesla Semi vào đội xe tại California

DHL Supply Chain bổ sung xe tải điện Tesla Semi vào đội xe vận chuyển tại miền Trung California, chỉ cần sạc một lần mỗi tuần.

Xe sẽ chạy quãng đường 160 km mỗi ngày. Trong giai đoạn thử nghiệm, Tesla Semi kéo tải trọng kết hợp 75.000 pound trên quãng đường 390 mile. Với tầm hoạt động tối đa 500 mile, mẫu xe mở rộng khả năng ứng dụng của phương tiện điện trong phân khúc xe tải nặng, theo ông Jim Monkmeyer, Chủ tịch mảng vận tải DHL Supply Chain Bắc Mỹ.

Xe điện hạng nặng mới bổ sung vào đội xe điện hạng 8 của DHL và thúc đẩy mục tiêu giảm phát thải carbon. Ảnh: DHL

DHL cho biết sẽ tiếp tục bổ sung Tesla Semi vào năm 2026, nằm trong chiến lược giảm phát thải về 0 vào năm 2050. Dù phần lớn khí thải của hãng đến từ vận tải hàng không, vận tải mặt đất vẫn chiếm 22% theo báo cáo năm 2024.

Tại Bắc Mỹ, doanh nghiệp đang vận hành khoảng 150 xe điện. Việc đưa Tesla Semi vào hoạt động được kỳ vọng giúp giảm khoảng 50 tấn khí nhà kính mỗi năm. Tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo trong vận tải đường bộ của DHL tăng từ 12,7% lên 18,4% trong giai đoạn 2023-2024.

DHL đặt mục tiêu hai phần ba đội xe là phương tiện điện vào năm 2030; hiện xe điện chiếm hơn 41%. Nhiều hãng vận tải khác như Werner Enterprises hay Estes Express Lines cũng đang triển khai các giải pháp xe điện, khí nén, nhiên liệu tái tạo nhằm tiến tới mục tiêu giảm phát thải sâu trong thập kỷ tới.

DHL là tập đoàn logistics toàn cầu thuộc DHL Group (trước đây là Deutsche Post DHL Group), hoạt động tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. Doanh nghiệp cung cấp đầy đủ dịch vụ từ chuyển phát nhanh quốc tế, vận tải hàng không - đường biển, logistics hợp đồng, đến giải pháp chuỗi cung ứng và thương mại điện tử. Với mạng lưới vận hành rộng lớn và năng lực công nghệ mạnh, DHL đóng vai trò quan trọng trong kết nối thương mại toàn cầu. Tập đoàn cũng theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 thông qua điện hóa đội xe, tối ưu vận tải và sử dụng năng lượng tái tạo.

Ánh Dương (theo DHL)