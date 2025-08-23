DHG Pharma 13 lần vào top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

Forbes Việt Nam vinh danh DHG Pharma trong top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm thứ 13 liên tiếp, công bố hôm 21/8.

Danh sách được bình chọn dựa trên quy trình đánh giá nghiêm ngặt, trải qua nhiều vòng với các tiêu chí như: doanh nghiệp có lãi trong năm 2024, doanh thu và vốn hóa tối thiểu 500 tỷ đồng; tăng trưởng kép về doanh thu, lợi nhuận... Ngoài ra, Forbes Việt Nam điều tra định tính để đánh giá mức độ phát triển bền vững của doanh nghiệp, vị trí công ty trong ngành, nguồn gốc lợi nhuận...

Đại diện DHG Pharma nhận danh hiệu "Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2025", ngày 21/8. Ảnh: DHG Pharma

Trong danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2025, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG Pharma) đứng thứ 12, được ghi nhận nhờ chiến lược phát triển bài bản, đặc biệt là sự ổn định về doanh thu và lợi nhuận. Công ty nằm trong nhóm có vốn hóa vừa và chỉ số tài chính lành mạnh được các nhà đầu tư đánh giá cao.

Công ty có uy tín lâu đời, giữ thị phần hàng đầu trong mảng thuốc không kê đơn. Mạng lưới phân phối đa kênh hiện đã mở rộng đến 30.000 nhà thuốc truyền thống (OTC), 3.546 cửa hàng thuộc 5 chuỗi nhà thuốc lớn (MTC), 3.200 bệnh viện và phòng khám (ETC) trên toàn quốc, đồng thời xuất khẩu sang 20 quốc gia.

DHG Pharma sở hữu hai nhà máy hiện đại chuẩn JAPAN GMP và EU GMP, đóng vai trò hình mẫu cho ngành dược nâng cao chất lượng sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế. Hiện tại, chỉ 10% nhà máy trong nước đạt chuẩn cao tương tự. Bên cạnh đó, doanh nghiệp có sự tham gia lâu dài của cổ đông chiến lược Taisho, Nhật Bản, nhờ đó chuẩn hóa quản trị minh bạch và gia tăng lợi thế hợp tác quốc tế.

"13 năm liên tiếp đạt danh hiệu này khẳng định vị trí của công ty trong ngành dược, đồng thời là món quà ý nghĩa dành cho tập thể DHG Pharma, cùng nhau viết tiếp hành trình bền bỉ hơn nửa thế kỷ phụng sự sức khỏe cộng đồng", ông Toshiyuki Ishii, Tổng giám đốc công ty, nói, thêm rằng DHG Pharma chuẩn bị kỷ niệm 51 năm hoạt động.

DHG Pharma sở hữu hai nhà máy hiện đại chuẩn JAPAN GMP và EU GMP. Ảnh: DHG Pharma

Trước đó, DHG Pharma liên tục được người tiêu dùng tín nhiệm qua các giải thưởng: Top 10 Doanh nghiệp dược uy tín, Hàng Việt Nam chất lượng cao... Ngoài ra, doanh nghiệp tích cực đóng góp cho cộng đồng, chăm sóc sức khỏe người dân nhiều vùng miền, thông qua hơn 100 chương trình mỗi năm.

Nói về định hướng tương lai, ông Toshiyuki Ishii cho biết DHG Pharma đang đẩy mạnh chiến lược phát triển dài hạn "xoay trục tăng trưởng", gồm tập trung vào tái cơ cấu sản phẩm và tối ưu hóa chi phí trên toàn bộ chuỗi giá trị dược phẩm.

DHG Pharma đã tăng tốc đầu tư vào công nghệ và sản xuất chuẩn quốc tế thời gian qua. Sắp tới, công ty sẽ mở rộng công suất sản xuất, hoàn thiện chuẩn EU GMP cho dây chuyền mới, cũng như ứng dụng chuyển đổi số và tự động hóa để nâng cao năng suất và kiểm soát chất lượng.

Phối cảnh nhà máy DHG Pharma. Ảnh: DHG Pharma

Đồng thời, DHG Pharma đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới, chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm danh tiếng của tập đoàn Taisho, nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh nội địa bằng hệ sản phẩm khác biệt. Năm 2024, công ty được cấp số đăng ký cho 23 sản phẩm mới, sản xuất thêm 13 sản phẩm.

Công ty đang xây dựng các kênh thương mại điện tử, mở rộng xuất khẩu sang thị trường tiềm năng, thâm nhập sâu vào thị trường ASEAN. DHG Pharma cũng theo đuổi chiến lược Phát triển bền vững ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị) trong dài hạn. Đơn vị công bố Báo cáo Phát triển Bền vững theo chuẩn GRI từ năm 2020, đón đầu xu hướng "đầu tư xanh" trong ngành dược.

Văn Hà