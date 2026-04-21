ĐH Duy Tân chuyển giao công nghệ, hợp tác đào tạo với Trung Quốc

Đại học Duy Tân đẩy mạnh hợp tác với các đại học, tập đoàn công nghệ Trung Quốc, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực trong kỷ nguyên AI và số hóa.

Từ ngày 14 đến 17/4, Đại học Duy Tân tham dự Diễn đàn Hợp tác Giáo dục, Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo Việt Nam - Trung Quốc, đồng thời, ký kết hợp tác với nhiều đại học và tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc trong lĩnh vực AI và công nghệ số.

Tại Bắc Kinh (Trung Quốc), đoàn Đại học Duy Tân (DTU) do TS Lê Nguyên Bảo, Giám đốc, dẫn đầu đã tham dự diễn đàn tổ chức tại Đại học Thanh Hoa. Tại đây, trường giới thiệu mô hình hợp tác thực tiễn nhằm hiện thực hóa các mục tiêu đào tạo và nghiên cứu trong kỷ nguyên AI. Chủ đề của chiến lược là "Hợp tác nghiên cứu và đổi mới sáng tạo giữa đại học Việt Nam và các tập đoàn công nghệ Trung Quốc: Từ tiếp nhận công nghệ đến đồng kiến tạo hệ sinh thái tri thức và nhân lực số".

Cụ thể, với Alibaba Cloud, DTU gắn kết đào tạo AI với hạ tầng điện toán đám mây thực tế. Với Chengdu Minto Technology, trường xây dựng phòng thí nghiệm chung về AI Agents, phát triển các hệ thống hỗ trợ giảng dạy và quản trị đại học. Hợp tác với UBTech hướng tới phát triển hệ sinh thái AI - robotics, đưa trí tuệ nhân tạo từ lý thuyết vào không gian thực hành tích hợp robot tương tác.

Trong khi đó, với KMAX, Đại học Duy Tân chuyển giao các sản phẩm ứng dụng và mô phỏng 3D trong y học, giáo dục, du lịch và dịch vụ hàng không vào hệ sinh thái thực tại ảo phục vụ đào tạo.

ĐH Duy Tân có mặt trong đoàn đại biểu Việt Nam tham gia "Diễn đàn Hợp tác Giáo dục, Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo Việt Nam-Trung Quốc", trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc. Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Song song, Đại học Duy Tân xác định mô hình "AI + Discipline" (AI + ngành nghề) là con đường ngắn để rút ngắn khoảng cách công nghệ trong đào tạo và nghiên cứu. Việc tích hợp AI vào các lĩnh vực từ du lịch, ngôn ngữ đến quản trị và dịch vụ giúp sinh viên không chỉ nắm kiến thức công nghệ, mà còn có khả năng thích ứng, đồng sáng tạo trong môi trường biến động nhanh. Bên cạnh đó, mô hình hợp tác của trường hướng đến đồng kiến tạo tri thức và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mang bản sắc khu vực.

Ngoài ra, trong khuôn khổ chuyến công tác, DTU ký kết nhiều thỏa thuận nhằm hiện thực hóa mục tiêu đào tạo nhân lực chất lượng cao. Đơn vị ký kết với UBTech và IPPTech xây dựng Trung tâm AI, hướng tới hình thành một trung tâm nghiên cứu và thực hành robotics hiện đại tại miền Trung. UBTech sẽ chuyển giao giải pháp giáo dục và kiến trúc kỹ thuật. DTU giữ vai trò học thuật, xây dựng chương trình đào tạo với sự hỗ trợ của IPPTech.

Đại diện ba đơn vị cùng tham quan và tìm hiểu hệ thống sản xuất robot tại nhà máy của UBTech. Ảnh: DTU

Với Chengdu Minto Technology, hai bên thành lập "AI Joint Lab" để nghiên cứu, ứng dụng các tác tử thông minh trong quản trị đại học. Sinh viên DTU có cơ hội tham gia chương trình đào tạo tài năng AI, nhận chứng chỉ kỹ sư xây dựng AI Agents và kết nối với các dự án AI toàn cầu.

Ngày 15/4, tại trụ sở Tập đoàn KMAX (Jiangxi KMAX Industrial Co., Ltd.), Đại học Duy Tân ký thỏa thuận chuyển giao hệ thống "AnatomyNow", phần mềm giải phẫu cơ thể người 3D, cho đối tác.

Theo đó, KMAX trở thành đơn vị quảng bá và phân phối sản phẩm của trường trên thị trường quốc tế qua hệ sinh thái ứng dụng 3D trong thực tế ảo. Nguồn thu từ sản phẩm được tái đầu tư cho phát triển các ứng dụng mới phục vụ đào tạo. Ngược lại, sinh viên khối ngành sức khỏe và công nghệ của trường có cơ hội tiếp cận các thiết bị tương tác 3D không cần kính và AI laptop hiện đại ngay tại giảng đường.

Giao diện sản phẩm AnatomyNow trên máy tính bảng. Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài những hợp tác, chuyển giao trên, trong khuôn khổ diễn đàn, với sự chứng kiến của Chính phủ hai nước, DTU và Đại học Thiên Tân ký kết biên bản thỏa thuận cho nhiều dự án về đào tạo, nghiên cứu và công nghệ. Trong đó, Đại học Thiên Tân, thành lập năm 1895, là một trong những cơ sở giáo dục danh tiếng của Trung Quốc, xếp thứ 12 theo cả bảng xếp hạng QS và Times Higher Education.

Hai bên thống nhất triển khai chương trình liên kết 3+1 và trao đổi sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc; hợp tác đào tạo bậc đại học, sau đại học và thành lập nhóm nghiên cứu chung trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng; tiến tới đồng tổ chức hội thảo thường niên về ứng dụng AI Việt - Trung.

Hai trường cũng thúc đẩy trao đổi giảng viên, sinh viên, đồng tài trợ các dự án nghiên cứu trong các lĩnh vực kỹ thuật như tự động hóa, kiến trúc, xây dựng, phát triển xanh. Đồng thời, DTU và Đại học Thiên Tân sẽ tích hợp AI chuyên sâu vào đào tạo các ngành y tế, du lịch, ngôn ngữ Trung Quốc và dịch vụ hàng không.

Cán bộ, giảng viên Đại học Duy Tân tại Đại học Thiên Tân. Ảnh: DTU

Với chuỗi hợp tác này, trường từng bước hoàn thiện mô hình "Smart Campus". Qua đó, giảng viên và sinh viên được hỗ trợ bởi các trợ lý và tác tử AI cá nhân hóa trong quản lý học tập, cung cấp tri thức và triển khai dự án trong môi trường số.

Đại diện Đại học Duy Tân chia sẻ, chuỗi hoạt động tại Trung Quốc góp phần khẳng định năng lực hợp tác quốc tế của trường trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển sản phẩm công nghệ. Đồng thời, những hoạt động này mở ra thêm cơ hội học tập, trải nghiệm cho sinh viên. Trường hướng tới đào tạo người học đáp ứng nhu cầu việc làm, sẵn sàng làm chủ tương lai, trở thành công dân toàn cầu trong kỷ nguyên AI và robotics.

Nhật Lệ