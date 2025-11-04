ĐH Bách khoa Hà Nội trả lương đến 150 triệu đồng cho tiến sĩ đại học top đầu thế giới

Tiến sĩ trẻ tốt nghiệp từ các đại học hàng đầu thế giới được trả lương tháng 40-150 triệu đồng cùng nhiều đãi ngộ nếu về làm ở Bách khoa Hà Nội, trong chiến lược để trường vào top 150 châu Á.

GS Vũ Văn Yêm, Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST), cho biết thông tin trên tại tọa đàm "Chính sách đột phá thu hút nhân tài trong giáo dục đại học, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo", ngày 4/11.

Theo ông Yêm, trường đã ban hành đề án thu hút và tuyển dụng giảng viên trẻ tài năng, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành giai đoạn 2025-2030 (HUST-Talent), theo tinh thần Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Đề án này nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; gia tăng sức hấp dẫn, uy tín, danh tiếng HUST; góp phần đưa trường vào top 150 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030.

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 300 người, ở ba nhóm.

Nhóm đầu tiên là tiến sĩ tốt nghiệp từ các đại học top đầu thế giới hoặc có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc về làm giảng viên. Các tiêu chí chi tiết chưa được công bố. Số lượng cần tuyển tối đa là 137, tập trung cho các ngành công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ năng lượng, vật liệu, công nghệ sinh học,...

Nhóm này nhận lương 40-150 triệu đồng một tháng tùy theo năng lực và vị trí. Ngoài ra, họ có thêm thu nhập từ đề tài, dự án và các ưu đãi bằng tiền từ chính sách hỗ trợ của nhà nước.

Ngoài ra, trường hướng đến hai nhóm hóm thứ hai là giáo sư, phó giáo sư, chuyên gia công nghệ từ doanh nghiệp, viện nghiên cứu, start-up cả trong và ngoài nước. Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, họ sẽ đảm nhận vị trí trưởng phòng thí nghiệm hoặc trưởng nhóm nghiên cứu. Số lượng cần tuyển là 72 người, mức lương là 60-200 triệu đồng một tháng. Ngoài ra, họ được hỗ trợ xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh, phòng thí nghiệm nghiên cứu; chủ trì tham gia các đề tài, dự án quốc tế, chương trình trọng điểm quốc gia.

Nhóm cuối cùng là nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, nhà quản lý uy tín trong nước và quốc tế đến thỉnh giảng, làm việc như chuyên gia, cố vấn cao cấp, tổng 172 người. Đại học Bách khoa Hà Nội trả thù lao theo chính sách ưu đãi từ đề án, trên cơ sở nội dung cộng tác, hợp tác làm việc...

Ngoài ra, cả ba nhóm sẽ được ưu đãi đặc biệt trong ba năm đầu; tài trợ đề tài nghiên cứu; bảo hiểm sức khỏe, hỗ trợ người thân, nhà ở, visa; cam kết lộ trình phát triển sự nghiệp.

"Chúng tôi kỳ vọng đến năm 2030 thu hút và tuyển dụng được ít nhất 300 nhân tài trong và ngoài nước", ông Yêm nói.

PGS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết đây là đề án thu hút nhân tài có quy mô lớn nhất của trường từ trước đến nay. Trước đó, trường đã có đề án thử nghiệm, thu hút được 14 người từ năm 2023 đến nay.

"Chúng tôi cho rằng đột phá đầu tiên phải là về con người. Có con người xuất sắc thì sẽ có nhiều thứ kéo theo", ông Thắng nói. "Cùng với khát vọng và tinh thần của Nghị quyết 57 và 71, chúng tôi đã hiệu chỉnh, đưa ra những con số, chiến lược phát triển mạnh mẽ hơn rất nhiều so với giai đoạn trước đây".

Nói về đãi ngộ, ông Thắng cho biết thu nhập của giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội đã cải tiến trong 5 năm qua. Tuy nhiên, trường là cơ sở giáo dục đại học công lập, chính sách tiền lương vẫn phải tuân thủ theo quy định của nhà nước. Vì vậy, lương không thể so sánh với một số trường khác ở khối tư thục.

Tuy nhiên, ông nhìn nhận lương bổng không phải là tất cả, đặc biệt với nhà khoa học trẻ.

"Điều quan trọng là môi trường làm việc, sự trọng dụng, tôn trọng quyền được làm việc, cống hiến, sáng tạo", ông Thắng bày tỏ.

Về môi trường làm việc, Đại học Bách khoa Hà Nội cam kết có môi trường nghiên cứu hiện đại với các phòng thí nghiệm mở, liên kết rộng với các trường top 200 thế giới, đội ngũ cán bộ trình độ cao với gần 900 tiến sĩ, trên 300 giáo sư, phó giáo sư cùng nhiều sinh viên giỏi.

Thành lập năm 1956, Đại học Bách khoa Hà Nội hiện dẫn đầu cả nước về đào tạo lĩnh vực kỹ thuật. Trường có 65 chuyên ngành trình độ đại học, 63 chương trình thạc sĩ, 32 chương trình tiến sĩ.

Theo chủ trương của Ban chỉ đạo trung ương về Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, HUST là một trong bốn cơ sở, cùng với Đại học Quốc gia Hà Nội, TP HCM và Đại học Đà Nẵng được đầu tư trọng điểm từ nay đến 2030, với mục tiêu vào top 150 đại học hàng đầu châu Á.

Hiện, Đại học Bách khoa Hà Nội ở vị trí 1.201-1.400 thế giới trên bảng xếp hạng đại học của QS và hạng 1.501+ theo Times Higher Education. Tính riêng khu vực châu Á, thứ hạng của trường lần lượt là 388 và nhóm 501-600.

