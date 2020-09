ĐH Bách Khoa Hà Nội điều chỉnh tỷ lệ xét tuyển

Đại học Bách Khoa Hà Nội dành 70% - 75% chỉ tiêu xét tuyển truyền thống và 10 - 15% xét tuyển kết hợp.

Tiến sĩ Lê Đình Nam, Phó phòng tuyển sinh, Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết, năm 2020, tổng chỉ tiêu của trường là 6.930. Trong đó, trường dành 10 - 15% cho phương thức xét tuyển tài năng (tuyển thẳng học sinh giỏi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dựa trên các chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A-Level và IELTS và xét hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn).

Bên cạnh đó, trường vẫn áp dụng phương thức xét tuyển truyền thống dựa trên kết quả kì thi Tốt nghiệp THPT (chiếm 70% - 75%) đối với các ngành đào tạo có tổ hợp xét tuyển A00, B00, D01, D07, D26, D28 và D29 và phương thức xét tuyển kết hợp (chiếm 10% - 15%) cho các ngành đào tạo có tổ hợp xét tuyển A19 và A20.

Theo dự kiến ban đầu, Đại học Bách Khoa Hà Nội dành 50% - 60% cho phương thức xét tuyển truyền thống, 30% - 35% đối với phương thức xét tuyển kết hợp tuy nhiên hiện tại trường đã điều chỉnh như trên.

Lý giải cho sự thay đổi này, Tiến sĩ Lê Đình Nam, cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh, tổng số thí sinh tham gia Bài kiểm tra tư duy của trường thực tế có 4.846 thí sinh, thấp hơn so với dự kiến của trường là 7.000 thí sinh. Do đó, để đảm bảo tính công bằng và số lượng tuyển sinh, trường đã điều chỉnh lại tỉ lệ xét tuyển của 2 phương thức xét tuyển theo điểm thi.

Chia sẻ về Bài kiểm tra tư duy riêng của Đại học Bách khoa Hà Nội, Tiến sĩ Lê Đình Nam cho biết, đây là điểm mới của kì tuyển sinh 2020, đa phần thí sinh còn bỡ ngỡ. Theo đó, bài kiểm tra tư duy được nhân hệ số 2 và có 3 phần: Đọc hiểu, Trắc nghiệm Toán, Tự luận Toán. Đa số các thí sinh gặp khó khăn trong phần Tự luận do phân bổ thời gian làm bài chưa tốt dẫn đến việc chất lượng phần thi này đuối hơn các phần còn lại. Phổ điểm của Bài thi này cũng tập trung nhiều ở khoảng 5 - 7 điểm, không nhiều thí sinh đạt từ 8 - 10 điểm như kì thi Tốt nghiệp THPT. Điều này dẫn đến điểm chuẩn của 2 phương thức xét tuyển có sự chênh lệch, theo dự kiến sẽ chênh khoảng 3 - 5 điểm.

Căn cứ theo tình hình chung năm nay, điểm chuẩn của Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến có thể dịch chuyển theo hướng tăng chung từ 1 - 3 điểm so với năm 2019. Cụ thể, ở một số ngành top đầu năm ngoái có điểm chuẩn từ 26 điểm như: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu... có đông thí sinh đăng kí, điểm chuẩn dự kiến tăng khoảng 1 - 2 điểm, điểm chuẩn một số ngành có thể lên đến 28 - 29 điểm. Các ngành top giữa năm ngoái có điểm chuẩn từ 23 - 24 điểm sẽ tăng khoảng 1,5 - 2,5 điểm. Các ngành top dưới năm ngoái có điểm chuẩn từ 20 - 21,5 điểm năm nay dự kiến khoảng 22 - 24 điểm.

Những ngành được đào tạo hợp tác quốc tế năm ngoái lấy khoảng 20 điểm vì các chương trình tương đối kén người học, phải học bằng tiếng Anh với mức học phí từ 50 - 60 triệu mỗi năm. Dù học phí cao gấp đôi các chương trình đào tạo chuẩn và tài năng của nhà trường nhưng sinh viên được học với giáo viên nước ngoài và cơ sở vật chất tốt hơn nên các em cũng có thể cân nhắc đăng ký vào các ngành này.

Trong chiến lược tuyển sinh dài hạn 2020 - 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trương tiếp tục áp dụng phương thức tuyển sinh kết hợp với bài kiểm tra tư duy và cân nhắc sẽ bổ sung thêm nội dung các môn tự nhiên khác nhằm đánh giá sát hơn năng lực của các thí sinh. Đây cũng là điểm được đánh giá tích cực trong kế hoạch của nhà trường nhằm đa dạng hóa phương thức và đạt được những mục tiêu trong tuyển sinh.

