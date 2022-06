Dermedic tài trợ kem chống nắng cho 10.000 runner VM Quy Nhơn 2022

Nhãn hàng Dermedic phát hơn 11.000 kem chống nắng Sunbrella đến runner, du khách ghé thăm gian hàng tại sự kiện VM Quy Nhơn 2022.

Hàng nghìn runner đến nhận Bib và race-kit của giải chạy VM Quy Nhơn 2022 trong hai ngày 10 - 11/6. Gian hàng của thương hiệu dược mỹ phẩm Dermedic thu hút sự quan tâm của nhiều runner khi tổ chức chương trình phát tặng 11.000 kem chống nắng Sunbrella.

Sau khi nhận race-kit, runner Phan Thị Hoa, 33 tuổi, Hà Tĩnh ghé thăm gian hàng của Dermedic để nhận kem chống nắng. Trải nghiệm sản phẩm, chị Hoa cho biết, việc vận động liên tục ngoài trường khiến làn da tiết nhiều dầu hơn, dễ gây kích ứng, nóng rát. Kem chống nắng Sunbrella hỗ trợ tốt việc bảo vệ che chắn. Sau khi hoàn thành đường đua da vẫn thoáng không bết dính, đặc biệt không bị ửng đỏ cháy nắng.

Chị Phan Thị Hoa, 33 tuổi, Hà Tĩnh ghé thăm gian hàng của Dermedic.

Ngoài các khách hàng nữ, gian hàng của Dermedic cũng nhận sự quan tâm của runner nam. Anh Nguyễn Hữu Toàn, 44 tuổi, Phú Yên chia sẻ, bản thân thường xuyên dùng kem chống nắng khi đi bơi, chạy bộ ngoài trời. Anh cũng tìm hiểu, trang bị kiến thức chăm sóc da. Trong thử thách 21 km tại VM Quy Nhơn 2022, anh sẽ sử dụng kem chống nắng giúp bảo vệ da, tự tin sải bước trên đường chạy.

Đại diện Dermedic cho biết, đặc điểm chung của các hoạt động ngoài trời sẽ khiến da tiết nhiều dầu, bết dính, bít tắc lỗ chân lông gây mụn, đen sạm bởi các tia UV gây hại. Hiểu điều đó, nhãn hàng Dermedic cung cấp hơn 11.000 kem chống nắng minisize từ dòng sản phẩm Sunbrella. Đây là dòng kem chống nắng quang phổ rộng bảo vệ lâu dài khỏi bức xạ UVA và UVB, từ SPF 15 đến SPF 50+.

Từ 10-12/6, Quy Nhơn duy trì hình thái thời tiết nắng dịu, không mưa, ít mây, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ C. Thởi tiết sẽ thuận lợi để các runner tranh tài. Sản phẩm Sunbrella chứa các thành phần chính như nước khoáng, glycerin, allantoin mang lại cảm giác dịu nhẹ, đảm bảo độ ẩm cho da. Kem sẽ giúp các vận động viên an tâm hoàn thành mọi cự ly, làn da được bảo vệ, che chắn an toàn.

Anh Nguyễn Hữu Toàn, Phú Yên nhận phần quà kem chống nắng cho runner.

Thực tế, dù trời râm, không ánh nắng nhưng tia UV vẫn có thể tác động đến da. Do đó, khi ra ngoài, runner nên bôi lớp kem chống nắng bảo vệ chống tia UVA và UVB ít nhất 30 SPF. Để kem chống nắng phát huy hiệu quả tác dụng bảo vệ da, đại diện Dermedic khuyên runner nên bôi kem ít nhất 20 phút trước khi ra ngoài. Điều này đảm bảo sản phẩm có thời gian thẩm thấu, liên kết với da.

Bên cạnh đó, gian hàng của Dermedic các runner, khách hàng tham quan cũng nhận hỗ trợ tư vấn thêm về các phương pháp chăm sóc da tối ưu. Nhân viên cung cấp kiến thức giúp bảo vệ da hiệu quả, tự tin tham gia hoạt động thể thao ngoài trời yêu thích.

Dermedic là thương hiệu dược mỹ phẩm đến từ Ba Lan, phát triển từ công ty dược mỹ phẩm Biogened. Mỗi sản phẩm chăm sóc da của Dermedic đáp ứng nhu cầu chăm sóc từ nhiều tình trạng da.

Với mong muốn lan tỏa thông điệp về chăm sóc sức khỏe làn da, Dermedic đồng hành cùng VnExpress Marathon Sparkling Quy Nhơn 2022 do báo điện tử VnExpress cùng UBND tỉnh Bình Định phối hợp tổ chức chính thức khởi tranh vào sáng 12/6. Giải chạy quy tụ gần 10.000 vận động viên, thu hút khoảng 40.000 du khách đến Quy Nhơn dịp này.

Bên cạnh các phần quà, khách hàng tham quan cũng nhận hỗ trợ tư vấn thêm về các phương pháp chăm sóc da tối ưu.

VnExpress Marathon Sparkling Quy Nhơn sở hữu cung đường trải dài qua nhiều cảnh đẹp của thành phố. Runner sẽ xuất phát từ Quảng trường Nguyễn Tất Thành, lần lượt được trải nghiệm đường chạy giữa biển khi chinh phục cầu Thị Nại, ngắm nhìn vẻ đẹp độc đáo của cánh đồng điện gió Phương Mai... Năm nay, đường chạy 42 km cũng tối ưu khi xuất phát từ 3 h sáng, nhiều đoạn chạy thẳng và dài 5-10 km chất lượng tốt, thuận lợi cho các vận động viên đạt thành tích cá nhân cao nhất.

