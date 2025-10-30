Đèo Đại Ninh sạt lở, tuyến Mũi Né - Đà Lạt tê liệt

Lâm ĐồngMưa lớn khiến một góc đồi trên đèo Đại Ninh (quốc lộ 28B) sạt lở, hàng chục khối đất đá tràn xuống đường, chặn lối giữa Mũi Né và Đà Lạt, sáng 30/10.

Khối đất đá cao hơn 2 m, dài gần 10 m, phủ kín mặt đường khiến các xe phải quay đầu. May mắn thời điểm xảy ra sạt lở khu vực vắng xe nên không có thương vong. Ba ngày trước, đèo này cũng bị sạt lở ở ba vị trí khác, nặng nhất cách hiện trường hơn 2 km.

Đường nối Mũi Né – Đà Lạt lại ùn tắc do lở đất Ôtô, xe máy không thể di chuyển qua đèo Đại Ninh do lở đất. Video: Khải Nguyên

Tổ thi công đang khẩn trương giải phóng đất đá, khắc phục sự cố. Đèo Đại Ninh là tuyến huyết mạch nối Bình Thuận – Lâm Đồng, thường được du khách chọn đi Mũi Né – Đà Lạt.

Đất đá ập xuống choán ngang đường đèo Đại Ninh, sáng nay. Ảnh: Khải Nguyên

Những ngày qua, mưa lớn kèm xả lũ gây ngập vùng trũng, thiệt hại nhiều diện tích cây trồng, gia súc, gia cầm. Lâm Đồng và khu vực lân cận tiếp tục có mưa to, có nơi trên 100 mm.

Việt Quốc