Đèo Đại Ninh sạt lở, tuyến Mũi Né - Đà Lạt tê liệt

Khối đất đá cao hơn 2 m, dài gần 10 m, phủ kín mặt đường khiến các xe phải quay đầu. May mắn thời điểm xảy ra sạt lở khu vực vắng xe nên không có thương vong. Ba ngày trước, đèo này cũng bị sạt lở ở ba vị trí khác, nặng nhất cách hiện trường hơn 2 km.
Tổ thi công đang khẩn trương giải phóng đất đá, khắc phục sự cố. Đèo Đại Ninh là tuyến huyết mạch nối Bình Thuận – Lâm Đồng, thường được du khách chọn đi Mũi Né – Đà Lạt.
Những ngày qua, mưa lớn kèm xả lũ gây ngập vùng trũng, thiệt hại nhiều diện tích cây trồng, gia súc, gia cầm. Lâm Đồng và khu vực lân cận tiếp tục có mưa to, có nơi trên 100 mm.
Việt Quốc