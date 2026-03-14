Đền bù thêm cho người dân bị thu hồi đất làm sân bay Gia Bình

Ngoài một lô đất tái định cư, người dân còn được đền bù thêm 1-3 lô đất ở tùy diện tích bị thu hồi nếu có nhu cầu.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành chính sách đặc thù về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất triển khai Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, áp dụng từ ngày 10/3. Chính sách áp dụng với hộ gia đình, cá nhân có đất trong diện thu hồi tại 4 xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao.

Bên cạnh một lô đất ở tại khu tái định cư, họ còn được bồi thường thêm 1-3 khu đất nếu có nhu cầu. Các lô được giao thêm có diện tích tối đa 100 m2 một lô, nằm trong quy hoạch chi tiết phân lô tại khu tái định cư của dự án và được Nhà nước thu tiền sử dụng đất.

Điều kiện là có tổng diện tích bị thu hồi 300-600 m2, họ được xem xét giao tối đa một lô đất. Với diện tích 600-900 m2 và trên 900 m2, hạn mức được xem xét giao lần lượt hai và ba lô.

Trường hợp hộ gia đình có nhiều thế hệ hoặc nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất, nếu đủ điều kiện tách thành từng hộ gia đình riêng, họ sẽ được xem xét hỗ trợ giao đất hoặc mua nhà ở theo Luật Đất đai 2024.

UBND tỉnh giao Trung tâm phát triển quỹ đất, chủ đầu tư và địa phương đẩy nhanh bồi thường, hỗ trợ tái định cư để dự án được triển khai theo tiến độ.

Cuối năm ngoái, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tham vấn cộng đồng dự án tái định cư phục vụ sân bay Gia Bình với tổng diện tích trên 340 ha, quy mô dân số gần 52.000 người. Dự án thuộc địa bàn 4 xã Đông Cứu, Gia Bình, Lương Tài và Trung Chính. Tổng mức đầu tư dự án hơn 21.000 tỷ đồng, tiến độ thực hiện 2025-2032.

Tháng 12/2025, Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình với tổng vốn hơn 196.000 tỷ đồng. Masterise Group được giao làm chủ đầu tư siêu dự án này.

Tại giai đoạn 1, dự án cần vốn hơn 141.230 tỷ và trên 55.100 tỷ giai đoạn 2. Dự án được xác định có ý nghĩa chiến lược trong việc giảm tải cho sân bay Nội Bài, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho khu vực phía đông và đông Bắc Thủ đô.

Trong báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), dự án dự kiến di dời 5.800 hộ dân thuộc địa bàn 4 xã với yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 890 ha đất trồng lúa.

Đến ngày 11/11/2025, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ứng chi trả gần 2.000 tỷ đồng tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho hơn 4.000 hộ dân tại ba xã Gia Bình, Nhân Thắng và Lương Tài với hơn 436 ha.

