Ôm cục tức vì bay hãng giá rẻ nhưng vé đắt rồi bị hủy chuyến

'Tôi đặt vé bay lúc 3h chiều để kịp ăn tối với khách, nhưng hãng hủy chuyến và chuyển tôi sang chuyến 7h tối'.

"Tôi đặt vé chuyến bay lúc 3h chiều để kịp vào ăn tối với khách hàng, chấp nhận giá đắt hơn 2 triệu, nhưng hãng hủy và chuyển tôi sang chuyến 7h tối. Như vậy, hãng bay bắt tôi đi chuyến giá rẻ nhưng lại phải trả tiền cao.

Mỗi người số tiền chênh chỉ 1-2 triệu, nhưng cả chuyến bay cả trăm người thì sẽ là hàng trăm triệu; một năm hàng trăm, hàng nghìn chuyến bay như vậy, hãng bay có thể bỏ túi một khoản tiền chênh rất lớn. Như vậy có phải là gian lận tiền của hành khách không?

Tôi đề xuất cho phép khách hàng được chọn hủy vé, hoàn tiền và nhận thêm tiền đền bù nếu hãng bay chậm chuyến. Hiện nay, các hãng nhận tiền xong thì tha hồ hủy hoặc hoãn chuyến của hành khách mà không sợ bị hủy vé ngược, nên họ thích 'nhào nặn' hành khách thế nào cũng được".

Độc giả KNM kể lại việc bị hãng hàng không hủy hoặc lùi chuyến, gây thiệt hại về thời gian, tiền bạc và tâm lý như trên, sau bài viết Đại biểu Quốc hội: Hãng chỉ xin lỗi khi chậm, hủy chuyến bay là 'không thỏa đáng'.

Theo đó, các đại biểu Quốc hội cho rằng trong nhiều trường hợp chuyến bay bị chậm, hủy chuyến, nhưng hãng chỉ xin lỗi là "không thỏa đáng" nên cần có cơ chế bồi thường cho khách hàng. Vấn đề được nêu khi phát biểu tại phiên thảo luận ở tổ về dự Luật Hàng không dân dụng (sửa đổi), sáng 22/10.

Không chỉ thiệt vì bị đổi giờ bay, nhiều người còn rơi vào cảnh "mất cả chì lẫn chài", độc giả Dzung Nguyen kể:

"Đoàn tôi đặt chuyến bay cho mấy người, hôm trước thì tôi nhận thông báo lịch bay sẽ muộn 30 phút. Tôi đặt xe sân bay theo lịch bay mới, nhưng không may trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) bị ùn tắc do tai nạn giao thông.

Lái xe taxi quyết định đi vòng sang cầu Thăng Long. Đến nơi, thấy trên bảng thông báo chung hiện 'Delayed' nên đoàn tiếp tục xếp hàng chờ check-in, vì nghĩ lại bị delay như mọi khi.

Đến lượt check-in thì nhận được thông báo muộn hơn 30 phút trước giờ bay nên bị từ chối check-in. Nhân viên check-in khuyến nghị ra quầy vé hỗ trợ. Nếu đứng tranh cãi hay tìm giải pháp thì càng muộn, nên tôi phải mua thêm mấy vé mới cho chuyến sau, với mức giá ưu đãi 'một chút'.

Quá đắng. Buồn nhất là họ chậm, mình mất thời gian và chỉ nhận được vài lời xin lỗi suông. Còn mình chậm thì mất tiền và nhận quả đắng".

Câu chuyện của độc giả nickname vinhphu172025 tương tự: "Tôi cũng bị lùi chuyến với thời gian chuyển khá sốc: lịch bay 19h30 bị lùi sang tận 2h sáng ngày hôm sau, kết cục là thức hết đêm. Chỉ được nhận thông báo qua tin nhắn. Gia đình có trẻ nhỏ đi mà bị lùi như vậy thì thực sự khổ sở".

Độc giả Denny Hoang viết: "Khi khách trễ chuyến đòi quyền lợi thì đều không giải quyết. Hủy vé thì thời gian nhận lại tiền cũng mệt mỏi. Tại sao vẫn tiếp diễn câu chuyện này từ tháng này qua tháng khác mà không bị phạt hay bị chế tài?".

Ở góc nhìn hệ thống, độc giả Đình Tứ Nguyễn cho rằng đây không chỉ là sự bất tiện mà còn là vấn đề kinh tế và pháp lý:

"Một chuyến bay bị chậm vài giờ hoặc hủy do lỗi khai thác không chỉ làm mất thời gian mà còn gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng (lỡ cuộc họp, hỏng giao dịch, trễ lịch trình quan trọng...) và làm xáo trộn cuộc sống, tâm lý của hành khách.

Một lời xin lỗi, dù chân thành đến đâu, cũng không thể bù đắp được những tổn thất này.

Yếu tố chủ quan cần bị xử lý: hành khách hoàn toàn thông cảm với các yếu tố khách quan (thời tiết, thiên tai).

Tuy nhiên, nếu chuyến bay chậm hoặc hủy do yếu tố chủ quan từ hãng (như quản lý, điều hành, kỹ thuật, thiếu nhân sự...) thì đây là hành vi thiếu chuyên nghiệp, vi phạm hợp đồng vận chuyển và phải có cơ chế bồi thường thỏa đáng được luật hóa".

Thống kê của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy 9 tháng đầu năm, tỷ lệ bay đúng giờ của toàn ngành chỉ ở mức 64,6%. Theo quy định hiện hành, mức bồi thường cho trường hợp chậm chuyến kéo dài, hủy chuyến với đường bay nội địa thấp nhất 200.000 đồng và cao nhất 400.000 đồng. Với chặng bay quốc tế từ Việt Nam, mức bồi thường từ 25-150 USD. Thời hạn bồi thường không quá 14 ngày làm việc kể từ ngày chuyến bay bị chậm hoặc hủy.

Hữu Nghị tổng hợp