Deeney: 'Arsenal có tâm lý như chú rể trước ngày cưới'

AnhCựu tiền đạo Troy Deeney cho rằng Man City đang nắm lợi thế tâm lý trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh với Arsenal.

Trận đại chiến tại Etihad hôm nay được xem như "chung kết" Ngoại hạng Anh. Arsenal đang dẫn đầu với 70 điểm, nhiều hơn Man City 6 điểm và đá nhiều hơn một trận. Về các chỉ số phụ, Arsenal cũng nhỉnh hơn khi ghi 62 bàn, thủng lưới 24 lần, đạt hiệu số +38, còn Man City ghi 63 bàn, thủng lưới 28 lần và đạt hiệu số +35.

Trong bài viết trên báo Anh Sunsport, bất chấp lợi thế cả về điểm số lẫn chỉ số phụ, Deeney vẫn đánh giá Arsenal thấp hơn trong đường đua vô địch. Thậm chí, theo cựu tiền đạo người Anh, nếu đánh bại Arsenal và đăng quang mùa này, Man City hoàn toàn có thể mở ra chu kỳ thống trị mới với 5 chức vô địch Ngoại hạng Anh liên tiếp.

Kepa bắt hụt bóng, để Nico O’Reilly (áo xanh) đánh đầu mở tỷ số cho Man City trong trận chung kết Cup Liên đoàn Anh trên sân Wembley, London, Anh ngày 22/3/2026. Ảnh: BBC

Theo Deeney, điểm khác biệt lớn nằm ở cách hai đội tiếp cận cuộc đua. Trong khi Man City dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola ngày càng ổn định và bản lĩnh, Arsenal lại có dấu hiệu căng cứng ở thời điểm quyết định. Ông ví tâm lý của "Pháo thủ" giống như chú rể trước ngày cưới - lo lắng và thiếu thoải mái, thay vì tận hưởng khoảnh khắc.

Việc Man City thắng Arsenal tại Wembley ở chung kết Cup Liên đoàn tháng trước được Deeney xem là bước ngoặt tâm lý. Ông tin rằng Guardiola đã xây dựng lại đội hình hiệu quả trong 18 tháng qua và đang đưa đội bóng trở lại vị thế "quái vật tinh thần".

Trong hai mùa giải gần nhất, Man City bước vào giai đoạn chuyển giao khi chia tay nhiều trụ cột dưới thời Guardiola như Ilkay Gundogan, Julian Alvarez, Joao Cancelo, Kyle Walker, Ederson, Jack Grealish hay Kevin de Bruyne. Ngược lại, chủ sân Etihad làm mới và tái cấu trúc đội hình bằng việc bổ sung các nhân tố như Abdukodir Khusanov, Gianluigi Donnarumma, Antoine Semenyo, Marc Guehi và Rayan Cherki, qua đó định hình lực lượng cho chu kỳ cạnh tranh mới.

Rayan Cherki lập cú đúp kiến tạo trong trận Man City thắng Chelsea 3-0 ở vòng 32 Ngoại hạng Anh trên sân Stamford Bridge, London, Anh ngày 12/4/2026.. Ảnh: Man City

Trong đó, Deeney đặc biệt ấn tượng với Rayan Cherki, cầu thủ mà ông cho rằng mang lại cảm xúc như những ngôi sao kỹ thuật hàng đầu trước đây. Cựu danh thủ người Anh so sánh Cherki với Eden Hazard, thậm chí gợi nhớ tới những huyền thoại như Ronaldinho hay Kaka nhờ lối chơi ngẫu hứng và sáng tạo. Theo ông, tiền vệ người Pháp mang lại cảm giác khiến người xem yêu bóng đá trở lại, điều hiếm thấy ở các cầu thủ hiện đại.

Theo Deeney, điều tích cực với Man City là Guardiola đã bắt đầu hiểu cách sử dụng Cherki. Ông cho rằng Guardiola không thể áp dụng cách kiểm soát chặt như với Jack Grealish hay Phil Foden, mà phải chấp nhận sự ngẫu hứng, kể cả việc cầu thủ này đôi khi mất bóng hoặc không hỗ trợ phòng ngự.

Deeney dẫn chứng trận Man City thắng Chelsea 3-0 ở vòng 32 Ngoại hạng Anh, nơi Cherki chơi không tốt trong hiệp một nhưng bùng nổ sau giờ nghỉ. Từng đối đầu nhiều ngôi sao lớn như Kevin De Bruyne, David Silva hay Yaya Toure, Deeney cho rằng chỉ Hazard mới có khả năng tạo ra những khoảnh khắc thiên tài tương tự Cherki - kiểu xử lý khiến tất cả kinh ngạc nhưng với bản thân cầu thủ lại là điều đơn giản.

Kết luận, Deeney cho rằng trận đấu trên sân Etihad sẽ là phép thử bản lĩnh - liệu Arsenal có đủ sẵn sàng để lật đổ Man City, hay tiếp tục đóng vai "phù dâu" trong cuộc đua vô địch.

Deeney bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp tại Chelmsley Town trước khi chuyển sang Walsall và từng có thời gian thi đấu cho Halesowen Town theo dạng cho mượn. Năm 2010, anh gia nhập Watford và trở thành đội trưởng, góp công lớn giúp CLB thăng hạng Ngoại hạng Anh mùa 2014-2015. Sau hơn 400 trận và 11 năm gắn bó, Deeney rời Watford vào năm 2021, sau đó thi đấu cho Birmingham City. Năm 2023, anh chuyển sang Forest Green Rovers với vai trò cầu thủ kiêm HLV và sau đó được bổ nhiệm làm HLV trưởng, nhưng bị sa thải vào đầu năm 2024. Hiện Deeney làm bình luận viên bóng đá cho CBS Sports, xuất hiện trên chương trình Morning Footy.

Hồng Duy (theo The Sun)