De Zerbi làm tân HLV Tottenham

Ngày 31/3, Tottenham bổ nhiệm Roberto De Zerbi, với cam kết hợp đồng dài hạn và mức lương cao thứ ba trong giới HLV ở Ngoại hạng Anh.

48 tiếng sau khi sa thải Igor Tudor, CLB bắc London đã có HLV mới. Chi tiết hợp đồng mới chưa được tiết lộ, nhưng theo báo Anh The Times, De Zerbi ký thỏa thuận có thời hạn 5 năm. Kênh radio Anh talkSPORT thì thông tin thêm rằng HLV người Italy được hưởng lương cao thứ ba Ngoại hạng Anh, chỉ sau Pep Guardiola của Man City và Mikel Arteta của Arsenal.

Nhiệm vụ lớn nhất trước mắt của De Zerbi là giúp Tottenham trụ lại Ngoại hạng Anh. Họ hiện chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng một điểm và một thứ bậc trên bảng xếp hạng, khi mùa giải còn 7 vòng. Thử thách đầu tiên của nhà cầm quân 46 tuổi sẽ là chuyến làm khách đến sân của Sunderland ngày 12/4 tới.

Theo báo Anh Guardian, hợp đồng của De Zerbi không bao gồm điều khoản giải phóng nếu Tottenham xuống hạng. Động thái này cho thấy CLB muốn xây dựng một dự án lâu dài với HLV sinh năm 1979, cả trong trường hợp đội phải xuống giải hạng Nhất. Tuy nhiên, ông sẽ bị giảm lương nếu điều đó diễn ra.

De Zerbi trở thành HLV thứ ba trong cùng một mùa giải của Tottenham, tương tự kịch bản hỗn loạn ở mùa 2022-2023, khi Antonio Conte, Cristian Stellini và Ryan Mason lần lượt nắm quyền.

Tottenham hiện trong mạch 13 trận không thắng tại Ngoại hạng Anh - chuỗi kết quả tệ nhất của CLB từ mùa 1934-1935, khi họ phải xuống hạng còn kình địch Arsenal lên ngôi vô địch. Viễn cảnh này có khả năng tái diễn, khi Arsenal cũng đang dẫn đầu bảng với khoảng cách 9 điểm so với đội xếp nhì. Lần gần nhất "Gà Trống" phải xuống hạng là từ mùa 1976-1977.

Dưới thời Tudor, Tottenham chỉ giành được một điểm qua 5 trận ở Ngoại hạng Anh kể từ khi ông lên thay Thomas Frank vào ngày 14/2. Việc tìm các phương án thay thế đã được ban lãnh đạo khởi động sau khi đội thảm bại dưới tay Crystal Palace ngày 5/3. Nhưng lúc đó, De Zerbi - người rời Marseille từ ngày 11/2 - vẫn muốn nghỉ ngơi thêm và chỉ sẵn sàng trở lại từ đầu hè.

Đây không phải lần đầu Tottenham tiếp cận De Zerbi. Họ từng cân nhắc bổ nhiệm ông vào hè 2023 - trước khi chọn Ange Postecoglou - và một lần nữa sau khi sa thải Frank hồi tháng 2 năm nay. Bấy giờ, rào cản không chỉ nằm ở việc De Zerbi muốn nghỉ ngơi mà còn ở những lo ngại về hình ảnh CLB.

Lãnh đạo Tottenham từng e ngại về việc De Zerbi công khai ủng hộ Mason Greenwood, học trò cũ tại Marseille. Greenwood thời còn khoác áo Man Utd từng bị cáo buộc cố ý cưỡng hiếp và hành hung vào năm 2022, dù sau đó các công tố viên đã đình chỉ vụ án do các nhân chứng rút lui. Các nhóm CĐV Tottenham đã phản đối dữ dội việc bổ nhiệm De Zerbi, một lập trường vẫn được duy trì đến nay.

Ngoài mức đãi ngộ tài chính hấp dẫn, cam kết lâu dài và quyền hạn trong công việc, De Zerbi còn được ban lãnh đạo Tottenham hứa hẹn sẽ đầu tư mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng vào mùa hè này. Ông hiểu đây là cơ hội không thể bỏ qua khi được nắm quyền tại một trong những CLB giàu có nhất châu Âu.

"Qua thảo luận, ban lãnh đạo cho thấy tham vọng rõ ràng - xây dựng một đội bóng đủ sức chinh phục những tầm cao mới với lối đá tấn công hấp dẫn. Tôi có mặt ở đây vì tin vào tầm nhìn đó. Ưu tiên ngắn hạn của chúng tôi là cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, và đó sẽ là mục tiêu duy nhất cho đến phút cuối cùng của mùa giải này", De Derbi nói trong ngày nhậm chức.

De Zerbi nổi tiếng là HLV có tư duy đổi mới, được các đồng nghiệp ngưỡng mộ nhờ lối chơi kiểm soát bóng không ngại rủi ro. Guardiola từng ca ngợi ông là một trong những HLV có tầm ảnh hưởng nhất trong 20 năm qua. "Như một nhà hàng đạt sao Michelin vậy", chiến lược gia người Tây Ban Nha từng ví von. "Cách Brighton chơi bóng dưới thời De Zerbi là độc nhất vô nhị. Cách họ di chuyển và vận hành chiến thuật thực sự rất đặc biệt".

De Zerbi phấn khích sau một chiến thắng cùng Marseille ở Ligue 1 mùa này. Ảnh: Reuters

Trước khi tạo được tiếng vang tại Brighton, De Zerbi đã gặt hái thành công ở Sassuolo và Shakhtar Donetsk. Tại Brighton, ông từng giúp đội bóng cán đích thứ sáu - cao nhất lịch sử CLB - và lần đầu tiên giành vé dự Europa League. Đến mùa 2024-2025 tại Marseille, ông giúp đội bóng về nhì tại Ligue 1 với tỷ lệ thắng 57%, con số cao nhất của bất kỳ HLV nào ở CLB này trong thế kỷ 21.

Tuy nhiên, đi kèm với tài năng là một cá tính nóng nảy và dễ biến động. Tottenham đã tìm hiểu kỹ về giai đoạn cuối của De Zerbi tại Brighton, nơi ông công khai chỉ trích tham vọng của CLB và được cho là đã tự dọn đường để rời đi. Quãng thời gian tại Marseille của ông cũng không thiếu những vụ va chạm nảy lửa với các cầu thủ.

Câu hỏi lớn nhất lúc này là liệu De Zerbi có thể giúp Tottenham khởi sắc ngay lập tức hay không. Thời gian đang là kẻ thù của ông. Khi mới tiếp quản Brighton từ người tiền nhiệm Graham Potter, De Zerbi đã không thắng trong cả 5 trận đầu dẫn dắt.

Hoàng Thông tổng hợp