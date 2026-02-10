Đề xuất xây trung tâm lọc dầu, năng lượng 20 tỷ USD tại Dung Quất

Quảng Ngãi kiến nghị giữ lại 30% thuế xuất nhập khẩu tại Dung Quất để huy động vốn, xây trung tâm lọc dầu và năng lượng quốc gia hơn 20 tỷ USD.

Sáng 10/2, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Công Thương về đề án thành lập trung tâm lọc dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất.

Theo đề xuất của Bộ Công Thương, dự án trung tâm lọc dầu và năng lượng quốc gia có tổng mức đầu tư 16,1-20,5 tỷ USD, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 2025-2030, dự án này được đầu tư 14,1-17,5 tỷ USD; và bổ sung khoảng 2-3 tỷ USD đến 2045.

Khi hoàn thành, trung tâm này dự kiến đáp ứng tối thiểu 30% nhu cầu xăng dầu cả nước, bảo đảm dự trữ tương đương 30 ngày sản xuất và tiêu thụ. Ngoài ra, dự án tạo 30.000 việc làm, đóng góp 30% vào GRDP của tỉnh Quảng Ngãi và thúc đẩy các ngành phụ trợ như logistics, công nghiệp hỗ trợ.

Một góc khu kinh tế Dung Quất ở Quảng Ngãi. Ảnh: Phạm Linh

Quảng Ngãi kiến nghị Trung ương bổ sung có mục tiêu 30% số thu từ hoạt động xuất - nhập khẩu mỗi năm tại khu kinh tế Dung Quất, để tỉnh có nguồn lực tài chính phát triển dự án này.

Năm 2025, theo số liệu của Chi cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi, thu từ xuất nhập khẩu ước đạt 13.026 tỷ đồng, chiếm khoảng 37% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Tỉnh cũng đề nghị cho phép nhà đầu tư tại trung tâm lọc dầu được ứng trước vốn để xây dựng hạ tầng kỹ thuật dùng chung, hạ tầng khu tái định cư và các công trình liên quan, qua đó đẩy nhanh tiến độ dự án. Địa phương muốn được áp dụng cơ chế đặc thù như mua bán năng lượng trực tiếp, cùng với việc phát triển các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D).

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Gia

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cho rằng việc hình thành Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất là chủ trương đã được cấp có thẩm quyền thống nhất, phù hợp các quy hoạch, chiến lược phát triển năng lượng quốc gia.

"Đây là cơ hội, trách nhiệm của Quảng Ngãi trong chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng bền vững", Phó thủ tướng nói, đồng thời yêu cầu tỉnh và các bộ, ngành hoàn thiện đề án, trình cấp có thẩm quyền trong quý I.

Ông lưu ý "tư duy đột phá, cách làm khác biệt" khi phát triển trung tâm này. Theo đó, cần coi trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất như một khu kinh tế đặc biệt, có Ban Chỉ đạo quốc gia và cơ chế điều hành đủ mạnh.

Phạm Linh