Đề xuất xây 5 nút giao trên xa lộ Hà Nội, vốn gần 3.500 tỷ đồng

Liên danh doanh nghiệp đề xuất đầu tư 5 nút giao khác mức trên trục xa lộ Hà Nội - quốc lộ 1, giúp xe chạy liên tục, giảm ùn tắc tại cửa ngõ phía đông TP HCM.

Trong công văn gửi UBND TP HCM, liên danh gồm HFIC (Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP HCM) và CII (Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP HCM) đề xuất cải tạo 5 điểm giao cắt hiện hữu, gồm: vị trí quay đầu An Phú, ngã ba Cát Lái, nút giao Tây Hòa, ngã tư Thủ Đức và khu vực trước Khu Công nghệ cao TP HCM.

Hiện các điểm này được điều tiết bằng đèn tín hiệu, xe phải dừng chờ theo từng hướng, thường xuyên ùn ứ vào giờ cao điểm. Theo phương án đề xuất, toàn bộ sẽ được nâng cấp thành nút giao khác mức, cho phép dòng xe trên trục chính lưu thông liên tục với 6 làn ở giữa, tốc độ thiết kế 80 km/h, không phải dừng đèn đỏ.

Đoạn xa lộ Hà Nội qua TP Thủ Đức (cũ), hiện đổi tên thành đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Quỳnh Trần

Trong đó, hai vị trí dự kiến xây hầm chui là khu vực quay đầu An Phú và nút giao Tây Hòa; các điểm còn lại sẽ tổ chức cầu vượt kết hợp các nhánh rẽ.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ gần 3.500 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao). Nhà đầu tư tự thu xếp vốn, không sử dụng ngân sách và không phải giải phóng mặt bằng.

Sau khi tiếp nhận đề xuất và tham mưu từ các sở ngành, UBND TP HCM đã chấp thuận giao liên danh nghiên cứu, lập báo cáo khả thi để trình cấp thẩm quyền xem xét. Thành phố lưu ý việc chấp thuận nghiên cứu không đồng nghĩa chỉ định nhà đầu tư; dự án sẽ được tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện theo quy định.

Trục xa lộ Hà Nội - quốc lộ 1 (đoạn từ cầu Sài Gòn đến cầu Đồng Nai) là tuyến huyết mạch cửa ngõ phía đông TP HCM, mỗi ngày có lưu lượng xe rất lớn, đặc biệt là xe container. Tuyến này đang được mở rộng theo dự án BOT, song một số đoạn qua khu vực Bình Dương (cũ) chưa hoàn tất, khiến áp lực giao thông tại các nút giao vẫn cao.

Giang Anh