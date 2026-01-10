Đề xuất xây 4 khu đô thị phục vụ di dân trục đại lộ sông Hồng

Liên danh Đại Quang Minh - Văn Phú - Thaco - T&T - Hòa Phát vừa đề xuất UBND TP Hà Nội cho xây 4 khu tái định cư cho trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Các dự án tập trung ở hai phường Hồng Hà, Lĩnh Nam và xã Mê Linh, Bát Tràng với tổng diện tích hơn 113 ha. Khu lớn nhất có quy mô khoảng 50 ha ở phường Lĩnh Nam (bãi sông Hoàng Mai - Thanh Trì), giáp đường đê Hữu Hồng. Thứ hai là khu đất rộng 43 ha tại xã Mê Linh (bãi sông Chu Phan - Tráng Việt). Vị trí này giáp sông Hồng và khu dân cư Đông Cao.

Hai khu còn lại nằm ở phường Hồng Hà (17 ha) giáp vườn đào Nhật Tân và xã Bát Tràng (3,5 ha) giáp đường Long Biên - Xuân Quan.

Liên danh nhà đầu tư đề xuất thành phố chấp thuận quy mô, vị trí các khu đất trên để doanh nghiệp có thể lập quy hoạch chi tiết 1/500. Về giải phóng mặt bằng, liên danh đề xuất giao UBND các xã, phường kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nhằm sớm bàn giao mặt bằng sạch, rút ngắn tiến độ dự án.

Phối cảnh dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: MIK

Trước đó, HĐND TP Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng quy mô hơn 11.000 ha, tổng vốn sơ bộ 855.000 tỷ đồng, kỳ vọng tái thiết đô thị hai bờ sông và tạo "kỳ tích sông Hồng". Khu vực triển khai dự kiến kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính 19 xã, phường Thủ đô.

Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) loại hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT). Liên danh nhà đầu tư được duyệt gồm Đại Quang Minh - Văn Phú - MIK Group - Thaco - T&T Group - Hòa Phát. Tuy nhiên, cuối tháng 12/2025, MIK đã chuyển nhượng toàn bộ quyền, nghĩa vụ cho Địa ốc Đại Quang Minh và rút khỏi liên danh nhà đầu tư dự án này.

Ngọc Diễm