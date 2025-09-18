Đề xuất ưu tiên chính sách tài chính cho bao bì từ nhựa tái chế

Việt Nam cần có chính sách ưu tiên như miễn phí với bao bì làm từ vật liệu tái chế để khuyến khích chuyển đổi xanh, theo các chuyên gia.

Tại hội thảo lấy ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều các luật lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, ngày 18/9, ông Jonathan Sourintha, đồng Chủ tịch tiểu ban Tăng trưởng xanh thuộc EuroCham Việt Nam cho rằng Việt Nam cần có chính sách ưu đãi cho phát triển kinh tế xanh. Chẳng hạn, chính sách miễn thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm mở rộng nhà sản xuất (EPR) cho các loại bao bì nhựa tái chế.

Theo ông, điều này sẽ khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi sang sử dụng các vật liệu thân thiện môi trường trên phạm vi rộng hơn. Trường hợp cần thêm thời gian để hoàn thiện chính sách, ông Jonathan Sourintha hy vọng Việt Nam sẽ áp dụng tỷ lệ tái chế bắt buộc và mức phí tài chính thấp hơn cho bao bì nhựa tái chế so với loại truyền thống.

"Mức trần điều chỉnh tỷ lệ tái chế bắt buộc với nhựa tái chế nên tối đa 2-3% mỗi chu kỳ, phù hợp với năng lực và hạ tầng thu gom, tái chế hiện tại của Việt Nam", ông nói thêm.

Ông Jonathan Sourintha nói tại hội thảo. Ảnh: KT

Về quy định xử phạt doanh nghiệp chưa hoàn thiện nghĩa vụ tái chế, bà Lê Thị Hồng Nhi, Trưởng nhóm công tác ESG, Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam (BritCham), cho rằng cần thay đổi theo hướng mở, tích hợp các lựa chọn để thực hiện trách nhiệm tái chế.

Đại diện BritCham kiến nghị cần có thêm điều khoản cho phép doanh nghiệp kết hợp đồng thời hai phương thức thực hiện EPR, là tự tổ chức tái chế và đóng góp tài chính. Doanh nghiệp có thể đóng góp vào quỹ khoản tiền tương ứng khối lượng tái chế chưa hoàn thành, thay vì xử phạt.

Bà Lê Thị Hoài Thương, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (AmCham) cũng cho rằng cần xây dựng chính sách theo hướng khuyến khích sử dụng nhựa tái chế như miễn phí EPR với bao bì làm từ nhựa PET tái chế hoặc các vật liệu thân thiện với môi trường khác.

Ông Nguyễn Hưng Thịnh nói tại hội thảo. Ảnh: KT

Ông Nguyễn Hưng Thịnh, Cục phó Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết dự thảo luật sửa đổi chỉ nêu các nhóm cần được hỗ trợ, còn chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được thể hiện tại các luật về thuế, phí do Bộ Tài chính tham mưu.

Liên quan tới đề xuất giảm tỷ lệ tái chế, ông Thịnh chia sẻ quan điểm của cơ quan xây dựng luật là khuyến khích doanh nghiệp thu hồi tái chế, chứ không qua đóng góp bằng tiền, bởi việc này có thể chuyển trách nhiệm từ nhà sản xuất sang người tiêu dùng qua giá.

Gia Chính