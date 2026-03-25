Đề xuất ứng dụng công nghệ trong quản lý dữ liệu hộ tịch

Trong thực tế, không ít người gặp khó khăn khi cần xin cấp lại giấy khai sinh. Theo quy định hiện nay, nhiều trường hợp vẫn phải quay về địa phương nơi đã đăng ký khai sinh ban đầu hoặc thực hiện các thủ tục ủy quyền tương đối phức tạp. Điều này khiến người dân tốn thời gian, chi phí đi lại và công sức, nhất là với những người đã chuyển nơi sinh sống từ lâu, đang làm việc tại các thành phố lớn hoặc người lớn tuổi không còn thuận tiện di chuyển.

Vì vậy, tôi xin kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, hỗ trợ xây dựng giải pháp công nghệ nhằm kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử của các địa phương trên phạm vi toàn quốc. Trên cơ sở đó, có thể triển khai cơ chế cho phép người dân thực hiện thủ tục cấp lại giấy khai sinh trực tiếp tại nơi cư trú hiện tại mà không cần quay về địa phương đăng ký gốc.

Lê Tuấn