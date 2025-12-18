Đề xuất quy hoạch cảng khách quốc tế ở Nam Sài Gòn

TP HCMCảng khách quốc tế trên sông Sài Gòn được đề xuất quy hoạch tại khu Tân Thuận - Tân Thuận Đông - Bến Nghé, khi đó tĩnh không cầu Thủ Thiêm 4 chỉ cần ở mức 15 m.

Nội dung trên được nêu trong công văn Sở Xây dựng gửi UBND TP HCM sau khi nghiên cứu các phương án thiết kế cầu Thủ Thiêm 4 gắn với định hướng phát triển cảng khách quốc tế đường thủy trong tương lai.

Theo đề xuất, việc bố trí cảng khách quốc tế tại khu vực cảng Tân Thuận - Tân Thuận Đông - Bến Nghé (quận 7 cũ) nằm ở hạ lưu cầu Thủ Thiêm 4 sẽ bảo đảm tàu khách quốc tế cỡ lớn ra vào thuận lợi. Với phương án này, cầu Thủ Thiêm 4 chỉ cần tĩnh không 15 m, phù hợp khai thác giao thông đường thủy, đồng thời giảm chi phí đầu tư và hạn chế ảnh hưởng quy hoạch, cảnh quan khu vực.

Toàn cảnh Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, đối diện là khu đô thị Thủ Thiêm. Ảnh: Quỳnh Trần

Thủ Thiêm 4 là một trong các cầu kết nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức cũ) với khu nam TP HCM. Công trình dự kiến bắt đầu từ khu vực giao lộ cầu Tân Thuận 2 - Nguyễn Văn Linh, vượt sông Sài Gòn sang trục Bắc - Nam Khu đô thị Thủ Thiêm.

Trước đây, thành phố từng nghiên cứu phương án cầu có nhịp nâng với tĩnh không 45 m để tàu lớn đi qua, song giải pháp này cần vốn đầu tư lớn, trên 6.000 tỷ đồng và phát sinh nhiều vấn đề về tổ chức giao thông. Một phương án khác với tĩnh không 10 m có chi phí thấp hơn nhưng sẽ hạn chế hoạt động vận tải, du lịch đường thủy.

Vị trí dự kiến xây dựng cầu Thủ Thiêm 4. Đồ họa: Khánh Hoàng

Theo các quy hoạch hiện hành, TP HCM định hướng phát triển cảng khách quốc tế trên sông Sài Gòn tại khu Nhà Rồng - Khánh Hội, Mũi Đèn Đỏ, Cần Giờ hoặc các vị trí phù hợp khác. Tuy nhiên, khu Nhà Rồng - Khánh Hội hiện được định hướng chuyển đổi thành không gian văn hóa - lịch sử, công viên và mảng xanh ven sông, nên không còn phù hợp bố trí cảng khách quốc tế quy mô lớn.

Việc đề xuất quy hoạch cảng khách quốc tế tại Nam Sài Gòn được xem là phương án dung hòa giữa yêu cầu phát triển hạ tầng giao thông, khai thác du lịch đường thủy và giảm áp lực đầu tư cho cầu Thủ Thiêm 4, tạo cơ sở để thành phố sớm chốt phương án thiết kế công trình này.

Giang Anh